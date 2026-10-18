Chris Froome: ¿Pogačar ya es el mejor de la historia?

El británico, cuatro veces campeón del Tour de Francia, habló en exclusiva con El Espectador sobre su lugar en la historia del ciclismo, el fenómeno de Tadej Pogačar y su inolvidable rivalidad con Nairo Quintana. El histórico ciclista explicó qué le faltó al colombiano para ganar el Tour, recordó los momentos más insólitos de su carrera y confesó por qué prefería el ciclismo de antes que al que vivimos ahora.