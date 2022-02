A Edwin Sandoval, paraciclista colombiano, le robaron su bicicleta en Cali

Imagen de Edwin Sandoval en su bicicleta. // Tomada de Instagram @edwin_sandoval_540 Foto: Crédito: Tomada de Instagram @edwin_sandoval_540

En la mañana de este jueves, Edwin Sandoval, exclcista profesional, denunció en Blu Radio el hurto de su bicicleta, avaluada en $18 millones.

El hecho sucedió en Cali mientras el deportista se encontraba entrenando.

“Como el tráfico estaba parado, de ahí para arriba estaba muy solo. Ellos salieron a pie muy cerca de un callejón y yo no me bajé del todo de la bicicleta, solo paré y uno de los asaltantes creyó que yo me iba a volar”, relató Sandoval.

“En realidad nunca pensé en huir porque estaba asustado. Ahí mismo, él me apuntó con el arma y me pegó con ella tres veces en el pecho diciéndome que no me fuera a hacer matar”, agregó el deportista.

Sandoval explicó que esta era la única bicicleta que tenía para practicar: “La tengo hace dos años, es la única bicicleta con la que yo entreno y el daño además de económico también es en mi preparación. Ahora no sé cuándo podré volver a entrenar”.

Vale recordar que Sandoval, durante varios años, se desempeñó como ciclista profesional hasta que un accidente en una Vuelta a Antioquia lo obligó a abandonar su carrera.

No obstante, el exciclista encontró en el paraciclismo una nueva oportunidad para volver a competir y actualmente hace parte del equipo Giros-redetrans.

Hasta el momento, informó Edwin Sandoval en la misma entrevista, no han encontrado a los culpables, a pesar de que la policia ya investiga quiénes fueron los responsables.