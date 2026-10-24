Adrián Bustamante conquistó la montaña y el NU Colombia mantuvo el control del Clásico RCN

La jornada, disputada sobre 136 kilómetros entre Bello y Santo Domingo, tuvo dos puertos de montaña que pusieron a prueba la…

El NU Colombia volvió a demostrar su fortaleza colectiva en la octava etapa del Clásico RCN 2026, aunque no le alcanzó. Si bien el equipo mantuvo bajo control buena parte de la jornada para proteger el liderato de Javier Jamaica, la victoria de la fracción quedó en manos de Adrián Bustamante, del GW, quien se impuso en un exigente embalaje en ascenso, por delante de Michael Moreno (EBSA) y Rodrigo Contreras (NU).

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La jornada, disputada sobre 136 kilómetros entre Bello y Santo Domingo, tuvo dos puertos de montaña que pusieron a prueba la resistencia de los corredores: uno de segunda categoría, el Alto de la Quebrada, y otro de primera, situado a seis kilómetros de la meta. El recorrido volvió a exigir al pelotón en una edición que los propios ciclistas han calificado como una de las más duras de los últimos años, tanto por el trazado como por el desgaste acumulado durante la competencia.

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Durante buena parte de la jornada, el NU Colombia controló el ritmo del grupo principal, mientras José Misael Urán, del Team Sistecrédito, y Adrián Bustamante protagonizaron una fuga que logró mantenerse durante varios kilómetros. Sin embargo, en el tramo decisivo, Rodrigo Contreras y Michael Moreno, uno de los protagonistas de la clasificación de los novatos, consiguieron conectar con la escapada y se sumaron a Bustamante en la lucha por la victoria. Urán terminó cediendo terreno.

Los tres corredores llegaron juntos al desenlace, pero todavía debían superar una última dificultad: una rampa con una pendiente cercana al 15 % en los últimos 200 a 300 metros. En ese ascenso final, Bustamante encontró las fuerzas para lanzar su ataque y cruzar primero la meta. Michael Moreno terminó segundo y Rodrigo Contreras completó el podio.

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Detrás, el grupo de los principales aspirantes a la clasificación general llegó encabezado por los corredores que mantienen la disputa por los primeros puestos. Javier Jamaica conservó el liderato, acompañado por la tranquilidad de tener a su compañero Camilo Ardila en la segunda posición de la general. Kevin Castillo, de Orgullo Paisa, también logró mantenerse entre los principales candidatos al podio.

Jamaica llega con ventaja a la cronoescalada

La clasificación general del Clásico RCN 2026 no presentó cambios en sus primeras posiciones tras la octava etapa. Jamaica continúa al frente con un tiempo acumulado de 29 horas, 49 minutos y 50 segundos. Andrés Camilo Ardila (NU Colombia) es segundo, a 1 minuto y 8 segundos, mientras Kevin Castillo (Orgullo Paisa) ocupa el tercer puesto, a 2 minutos y 32 segundos.

La última etapa será una contrarreloj individual en ascenso, una prueba que pondrá a prueba las condiciones de los aspirantes en la montaña y que definirá la clasificación definitiva. Jamaica afrontará el reto con una ventaja importante sobre sus perseguidores, mientras Ardila buscará conservar el segundo lugar y Castillo deberá defender su posición ante los movimientos que puedan producirse en el esfuerzo individual.

El rendimiento colectivo del NU Colombia ha sido una de las claves de la carrera. El equipo ha sabido controlar los momentos decisivos y proteger a sus principales candidatos, con Jamaica como líder y Ardila como su escolta. La victoria de Bustamante, sin embargo, demostró que todavía hay corredores capaces de aprovechar las oportunidades en una competencia marcada por la exigencia montañosa.

Después de ocho etapas de desgaste, fugas y ataques en los ascensos, el Clásico RCN 2026 se prepara para su desenlace. La cronoescalada será la última prueba para quienes aspiran a modificar la clasificación, aunque Jamaica llega con una ventaja que lo convierte en el principal candidato para quedarse con el título.

Así quedó el top 10 de la clasificación general del Clásico RCN previo a la última etapa:

Clásico RCN – Clasificación general Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Javier Jamaica NU Colombia 29:49:50 2 Andrés Ardila NU Colombia 1:08 3 Kevin Castillo Orgullo Paisa 2:32 4 Rodrigo Contreras NU Colombia 5:40 5 Sergio Henao NU Colombia 6:21 6 Daniel Hoyos CRIC Nacional 7:41 7 Jaider Muñoz Team Sistecredito 9:59 8 Óscar Garzón GW Erco Sportfitness 10:05 9 Juan Carlos López GW Erco Sportfitness 10:48 10 Adrian Bustamante GW Erco Sportfitness 13:06

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