 

Publicidad

Alejandro Osorio ganó en Honda y acecha a Wilmar Paredes en el Clásico RCN

El corredor del Orgullo Paisa se impuso en la segunda etapa, tras superar en el embalaje al líder de la general y a Javier Jamaica en los últimos metros.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
Alejandro Osorio celebra su victoria en Honda, donde concluyó la segunda etapa del Clásico RCN.
Alejandro Osorio celebra su victoria en Honda, donde concluyó la segunda etapa del Clásico RCN.
Foto: Ánderson Bonilla

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La montaña empezó a marcar diferencias en el Clásico RCN 2026. Alejandro Osorio, conocido como ‘El Pony’ y corredor del Orgullo Paisa, se quedó este domingo con la victoria de la segunda etapa, disputada sobre 131,3 kilómetros entre Funza y Honda, Tolima, luego de protagonizar un emocionante desenlace junto a Javier Jamaica.

Osorio fue el más fuerte en los últimos metros y consiguió superar a Jamaica, integrante de NU Colombia, para celebrar el triunfo. Tras el embalaje, el antioqueño volvió a ganar una etapa en el Duelo de Titanes, después de haberlo conseguido también en la edición de 2025, en la que también se impuso en la segunda fracción.

La jornada comenzó este domingo en Funza y pasó por Mosquera, Madrid, Facatativá, el alto de La Tribuna, Zipaquirá, Villeta y Guaduas, antes de finalizar en Honda. El recorrido, exigente por sus 131,3 kilómetros y sus tres premios de montaña —dos de tercera categoría y uno de primera—, puso a prueba a los corredores y condicionó el desarrollo de la carrera.

Wilmar Paredes (Team Medellín), ganador de la primera etapa y líder de la clasificación general, tuvo que afrontar una jornada complicada. Las dificultades en los ascensos lo obligaron a esforzarse para recuperar terreno y mantenerse en la pelea. En esa labor fue fundamental Óscar Sevilla, quien cumplió funciones de gregario y lo ayudó en varias ocasiones a conectar con el lote.

Le puede interesar

Pese a las dificultades, Paredes consiguió conservar la camiseta de líder, aunque su ventaja se redujo y ahora tiene a Osorio muy cerca en la general. La victoria le permitió al pedalista de Orgullo Paisa ascender al segundo puesto, a tan solo dos segundos de la punta. Kevin Castillo ocupa la tercera posición, a siete segundos, mientras que Javier Jamaica es cuarto, a 12 segundos.

La clasificación comienza a apretarse después de las dos primeras jornadas. Osorio se convirtió en el principal perseguidor del líder, mientras Castillo y Jamaica también se mantienen al alcance de los primeros puestos.

Hasta el momento, la carrera ha tenido dos ganadores diferentes: Wilmar Paredes se impuso en la etapa inaugural y Alejandro Osorio celebró en Honda. La lucha por la camiseta amarilla promete continuar en una competencia en la que las diferencias todavía son reducidas.

Honda e Ibagué, próximo desafío

La tercera etapa del Clásico RCN partirá este lunes desde Honda y finalizará en Ibagué, en una nueva jornada que promete exigencia para el pelotón. El recorrido volverá a poner a prueba la capacidad de los corredores para afrontar los repechos y responder a los cambios de ritmo. Será una nueva oportunidad para que Osorio intente descontar la diferencia con Paredes.

Con dos etapas disputadas, el Duelo de Titanes empieza a perfilar a sus principales protagonistas. Osorio llega fortalecido tras su victoria y amenaza el liderato, mientras Paredes deberá defender una ventaja de apenas dos segundos en una tercera jornada que podría generar nuevos movimientos en la clasificación general.

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

ciclismo Colombiano

Clásico RCN

Clasico RCN

Diego Camargo

Duelo de Titanes

Honda

Javier Jamaica

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Orgullo Paisa

Rodrigo Contreras

Team Medellín

Wilmar Paredes
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido