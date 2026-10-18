Alejandro Osorio ganó en Honda y acecha a Wilmar Paredes en el Clásico RCN

Osorio fue el más fuerte en los últimos metros y consiguió superar a Jamaica, integrante de NU Colombia, para celebrar el triunfo. Tras el embalaje, el antioqueño volvió a ganar una etapa en el Duelo de Titanes, después de…

La montaña empezó a marcar diferencias en el Clásico RCN 2026. Alejandro Osorio, conocido como ‘El Pony’ y corredor del Orgullo Paisa, se quedó este domingo con la victoria de la segunda etapa, disputada sobre 131,3 kilómetros entre Funza y Honda, Tolima, luego de protagonizar un emocionante desenlace junto a Javier Jamaica.

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Osorio fue el más fuerte en los últimos metros y consiguió superar a Jamaica, integrante de NU Colombia, para celebrar el triunfo. Tras el embalaje, el antioqueño volvió a ganar una etapa en el Duelo de Titanes, después de haberlo conseguido también en la edición de 2025, en la que también se impuso en la segunda fracción.

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La jornada comenzó este domingo en Funza y pasó por Mosquera, Madrid, Facatativá, el alto de La Tribuna, Zipaquirá, Villeta y Guaduas, antes de finalizar en Honda. El recorrido, exigente por sus 131,3 kilómetros y sus tres premios de montaña —dos de tercera categoría y uno de primera—, puso a prueba a los corredores y condicionó el desarrollo de la carrera.

Wilmar Paredes (Team Medellín), ganador de la primera etapa y líder de la clasificación general, tuvo que afrontar una jornada complicada. Las dificultades en los ascensos lo obligaron a esforzarse para recuperar terreno y mantenerse en la pelea. En esa labor fue fundamental Óscar Sevilla, quien cumplió funciones de gregario y lo ayudó en varias ocasiones a conectar con el lote.

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Pese a las dificultades, Paredes consiguió conservar la camiseta de líder, aunque su ventaja se redujo y ahora tiene a Osorio muy cerca en la general. La victoria le permitió al pedalista de Orgullo Paisa ascender al segundo puesto, a tan solo dos segundos de la punta. Kevin Castillo ocupa la tercera posición, a siete segundos, mientras que Javier Jamaica es cuarto, a 12 segundos.

La clasificación comienza a apretarse después de las dos primeras jornadas. Osorio se convirtió en el principal perseguidor del líder, mientras Castillo y Jamaica también se mantienen al alcance de los primeros puestos.

Hasta el momento, la carrera ha tenido dos ganadores diferentes: Wilmar Paredes se impuso en la etapa inaugural y Alejandro Osorio celebró en Honda. La lucha por la camiseta amarilla promete continuar en una competencia en la que las diferencias todavía son reducidas.

Honda e Ibagué, próximo desafío

La tercera etapa del Clásico RCN partirá este lunes desde Honda y finalizará en Ibagué, en una nueva jornada que promete exigencia para el pelotón. El recorrido volverá a poner a prueba la capacidad de los corredores para afrontar los repechos y responder a los cambios de ritmo. Será una nueva oportunidad para que Osorio intente descontar la diferencia con Paredes.

Con dos etapas disputadas, el Duelo de Titanes empieza a perfilar a sus principales protagonistas. Osorio llega fortalecido tras su victoria y amenaza el liderato, mientras Paredes deberá defender una ventaja de apenas dos segundos en una tercera jornada que podría generar nuevos movimientos en la clasificación general.

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