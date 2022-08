Arkea: “No reemplazaremos a Nairo Quintana en la Vuelta a España”

Nairo Quintana en el pelotón del Tour de Francia. Foto: Twitter: Arkea

Nairo Quintana está en pleno momento de incertidumbre. Después de que el miércoles, la Unión Ciclística Internacional (UCI) lo sancionó por uso de tramadol, tras dos pruebas de sangre tomada en el reciente Tour de Francia, el colombiano anunció este jueves su retiro de la Vuelta a España 2022.

Duro momento para el colombiano, que aseguró que se baja de la carrera para preparar su defensa, y para Arkea, su equipo, que además perdió los puntos ganados por el boyacense en el Tour y ahora está en riesgo de descender.

Mire: A Nairo y al Arkea se les complicó la Vuelta

Hasta el momento, la escuadra francesa solo se había pronunciado a través de un escueto comunicado en el que decía que “tomamos nota de la notificación de la UCI recibida por Nairo Quintana informándole de la presencia de tramadol en dos muestras de sangre seca recogidas durante el último Tour de Francia”.

Sin embargo, tras lo informado por Quintana este jueves, Arkea sacó un segundo comunicado afirmando: “Tras el anuncio de Nairo Quintana de retirarse de la Vuelta a España —decisión tomada de forma conjunta entre el equipo y el corredor—, este último no será sustituido”.

Y de cara al futuro, sobre la estrategia que tomará el equipo para intentar salvar su categoría World Tour, explicaron: “Arkéa-Samsic sigue decidido a aspirar al éxito de etapa, aprovechando todas las oportunidades que se presenten durante las tres semanas de carrera”.

¿Qué dijo Nairo Quintana sobre la Vuelta a España?

La decisión de que Nairo Quintana no correrá en España se conoció este jueves, a través de un comunicado en el que el colombiano dio sus razones para abandonar la carrera.

“He podido reflexionar durante la noche. Ahora mismo no tengo cabeza, y el cuerpo no está para hacer la competición. No me encuentro en condiciones, prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación de la UCI. Trabajaré durante estos diez días para demostrar que no tengo ningún problema y nos veremos en las próximas competiciones”, dijo Quintana.

No se pierda: Reacciones al caso Nairo Quintana: “Triste que no todos quieran seguir las reglas”

Hay que aclarar que el tramadol, más allá de que está en la lista de sustancias antidopaje, no es considerado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) como una sustancia dopante. Por esta razón que Nairo Quintana sí podía correr la ronda española, a pesar de la sanción de la UCI y la pérdida de puntos del Tour de Francia 2022.

Ahora, el campeón de la Vuelta a España en 2016 y del Giro de Italia en 2014 deberá prepararse para defender su caso y esperar una resolución rápida y efectiva.

En el tiempo inmediato, el sexto puesto del colombiano en el último Tour pasará a manos de Romain Bardet, por un lado, y los puntos de la carrera, fundamentales para que su equipo Arkea mantenga la categoría World Tour, se perderán, por el otro lado.

¿Cuándo empieza la Vuelta a España?

La Vuelta a España empezará este viernes 19 de agosto y, con la ausencia del de Boyacá, ahora solo contará con seis pedalistas nacionales: Santiago Buitrago, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Miguel Ángel López, Hárold Tejada y Rigoberto Urán.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador