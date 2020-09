Este miércoles se disputa la primera de las clásicas de las Ardenas, con un recorrido de 202 kilómetros. Nuestro país tendrá 14 representantes incluyendo la rama femenina.

Las Ardenas son más que bosques frondosos y colinas verdosas que se tornan cada vez más claras en un dinamismo similar al del Estanque de Ninfeas, de Claude Monet. También son una región de batallas, de héroes, de ganadores y derrotados, tal cual lo retrata La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix.

De Adolf Hitler y su última bala para darle vuelta a la Segunda Guerra Mundial, y de ciclismo. De perderse en la lejanía para vencer a los demás y de generaciones que han construido un misticismo sobre un lugar en el que se hacen y se ratifican los grandes campeones. Este miércoles, con la Flecha Valona (edición 84), se abre el Tríptico de las Ardenas, como se le conocen a las tres competencias que, habitualmente, se disputan en la zona limítrofe entre Bélgica, Francia y Luxemburgo.

A diferencia de los últimos años, cuando primero se disputó la Lieja-Bastoña-Lieja, será la Flecha el paso inicial para los clasicómanos que sueñan con imponerse en este tridente del que también forma parte la Amstel Gold Race (la única que se corre en los Países Bajos).

Puede que los tiempos ya no sean como antes, pero la esencia, por fortuna, se mantiene. Y este miércoles el pelotón de 175 corredores, entre ellos 12 colombianos, tendrá que pasar como siempre se ha pasado por el famoso Muro de Huy, con una extensión de poco más de un kilómetro (1,3) con rampas en promedio del 10 % y uno que otro pico al 20 %.

Un peregrinaje que se hará tres veces, en el que se visualizarán siete capillas, entre ellas la que alberga a Nuestra Señora de La Sarte al final de todo. Pero no serán los únicos ascensos a lo largo de los 202 kilómetros. También habrá que subir el Col d’Ereffe las mismas veces, al igual que el Col de Gueuses, donde muchos han desarrollado su vocación a la hazaña.

Será, como lo son todas las clásicas, un ejercicio de cerebro y cálculo, de arriesgar cuando haya que arriesgar para no pagar un precio muy alto a la mitad de la prueba. Hasta el momento ningún colombiano ha podido ganarla y los únicos que han estado en el podio son Sergio Luis Henao y Carlos Betancur, segundo y tercero respectivamente, por detrás de Dani Moreno, vencedor en 2013.

Henao estará en el grupo que parte hoy, al igual que Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez (Education First), Rodrigo Contreras (Astana), Camilo Ardila, Cristian Muñoz (UAE Team Emirates), Juan Diego Alba (Movistar), Santiago Buitrago (Bahrain), Sebastián Henao, Iván Sosa (Ineos Grenadiers) y Wínner Anacona (Arkéa Samsic). Todo un contingente.

Julian Alaphilippe, ganador de las últimas dos ediciones, no estará luego del desgaste hecho en los Mundiales de Ruta, en los que obtuvo la camiseta arcoíris, abriendo las posibilidades a hombres como Tajed Pogaçar, campeón del Tour de Francia 2020, Richie Porte, Urán y, por qué no, Sergio Higuita. Durante el recorrido, el que aspire a ganar deberá ser vigilante no solo con los demás, sino con él mismo, pues la altimetría suscita prudencia y a la vez agresividad.

También interpretar los instantes en una jornada en la que se calienta durante horas para luchar por el triunfo en cuestión de minutos y en una subida que se empina y se empina. Un viacrucis para las piernas que igualmente se siente en la cabeza. En la rama femenina, la antioqueña Paula Patiño estará con el Movistar y Liliana Moreno con el Astana en un trayecto que tiene 124 km, con el estreno del Chemin des Gueuses (1.800 metros de rampas medias al 6,5 %) y también con el ya tradicional paso por el Muro de Huy.

Camilo Amaya -@CamiloGAmaya