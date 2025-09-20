Así fue embalaje ganador de Wilmar Paredes en la primera etapa del Clásico RCN

El corredor del EPM Medellín se impuso en Mutatá tras un embalaje masivo y es el primer líder de la edición 65 del Clásico RCN-Sistecrédito. Foto: Colprensa - Lina Gasca

El Clásico RCN-Sistecrédito 2025 arrancó con nombre propio: Wilmar Paredes, el hombre del EPM Medellín, se llevó la primera etapa tras un embalaje potente en Mutatá y se vistió con la primera camiseta de líder de la edición 65. El ciclista, respaldado por un equipo sólido, supo aprovechar el lanzamiento preciso de sus compañeros y cruzó la meta con la fuerza suficiente para marcar territorio desde el inicio del “Duelo de Titanes”.

La competencia, una de las más tradicionales del calendario nacional, comenzó este sábado 20 de septiembre en Apartadó, Antioquia, bajo un sol que ya rozaba los treinta grados. Desde muy temprano, la plaza frente a la Alcaldía se llenó de público para dar la salida a los 170 corredores de 18 equipos inscritos. A las 8:45 a. m., la caravana multicolor tomó rumbo en un recorrido reducido a 148,3 kilómetros, tras la modificación del trazado original de 197,7 km por motivos de fuerza mayor.

El circuito diseñado por la organización unió Apartadó, Turbo, Chigorodó y Mutatá, con un terreno llano pero exigente en cuanto a ritmo y control de grupo. La ausencia del paso por Dabeiba no le restó emoción: las rectas abiertas y el calor se convirtieron en los principales rivales del pelotón, que rodó compacto gran parte de la jornada.

En la ruta, el protagonismo temprano fue para Camilo Sepúlveda, del equipo Orgullo Paisa, quien atacó con decisión en varios puntos de sprint y sumó puntos clave para la clasificación de las metas volantes. Sus movimientos mostraron que la camiseta por puntos tendrá pelea desde el primer día.

El cierre, en Mutatá, fue una fiesta. La gente se volcó a las calles para recibir a los corredores, y el ambiente popular le dio un marco especial a la definición. Allí, con el pelotón lanzado a toda velocidad, apareció la potencia de Paredes, que no falló en el remate y levantó los brazos con autoridad. “Estoy orgulloso del trabajo del equipo, fue increíble. Me facilitaron el final y solo tuve que rematar”, declaró el flamante líder, consciente de que la victoria es apenas un primer paso en un camino largo.

Lo que viene promete más intensidad. La segunda etapa volverá a ser corta y explosiva, pero con un puerto de montaña de primera categoría, que pondrá en aprietos a quienes no lleguen con las piernas listas y podría empezar a sacudir la clasificación general si los favoritos deciden endurecer el ritmo.

El Clásico apenas empieza, pero ya encendió la chispa en Antioquia: calor, emoción, fiesta popular y un líder que se perfila como protagonista. El “Duelo de Titanes” abrió con fuerza, y la ruta hacia Cali, con su contrarreloj final en el Cristo Rey, empieza a escribirse desde Mutatá.

Clasificación general del Clásico RCN 2025 tras la primera etapa

Puesto Corredor Equipo Tiempo 1 Wílmar Paredes EPM Medellín (MED) 3:14:26 2 Cristian Vélez GW Shimano (GW) +04′' 3 Camilo Sepúlveda Orgullo Paisa (ORG) +04′' 4 Alejandro Osorio Orgullo Paisa (ORG) +05′' 5 Julián Cardona EPM Medellín (MED) +07′' 6 Leison Maca Team Nacional (NAC) +08′' 7 Óscar Quiroz Nu Colombia (NU) +08′' 8 Juan Diego Alba Nu Colombia (NU) +08′' 9 Robigzon Oyola EPM Medellín (MED) +09′' 10 Luis Mora Team Tru (TRU) +09′'

