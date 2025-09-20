No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Así fue embalaje ganador de Wilmar Paredes en la primera etapa del Clásico RCN

El corredor del EPM Medellín se impuso en Mutatá tras un embalaje masivo y es el primer líder de la edición 65 del Clásico RCN-Sistecrédito.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
20 de septiembre de 2025 - 08:35 p. m.
El corredor del EPM Medellín se impuso en Mutatá tras un embalaje masivo y es el primer líder de la edición 65 del Clásico RCN-Sistecrédito.
El corredor del EPM Medellín se impuso en Mutatá tras un embalaje masivo y es el primer líder de la edición 65 del Clásico RCN-Sistecrédito.
Foto: Colprensa - Lina Gasca
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Clásico RCN-Sistecrédito 2025 arrancó con nombre propio: Wilmar Paredes, el hombre del EPM Medellín, se llevó la primera etapa tras un embalaje potente en Mutatá y se vistió con la primera camiseta de líder de la edición 65. El ciclista, respaldado por un equipo sólido, supo aprovechar el lanzamiento preciso de sus compañeros y cruzó la meta con la fuerza suficiente para marcar territorio desde el inicio del “Duelo de Titanes”.

La competencia, una de las más tradicionales del calendario nacional, comenzó este sábado 20 de septiembre en Apartadó, Antioquia, bajo un sol que ya rozaba los treinta grados. Desde muy temprano, la plaza frente a la Alcaldía se llenó de público para dar la salida a los 170 corredores de 18 equipos inscritos. A las 8:45 a. m., la caravana multicolor tomó rumbo en un recorrido reducido a 148,3 kilómetros, tras la modificación del trazado original de 197,7 km por motivos de fuerza mayor.

Vínculos relacionados

Clásico RCN 2025: un nuevo “Duelo de Titanes” por las carreteras de Colombia
Colombia y su hegemonía en el patinaje: ¿por qué no es deporte olímpico?
Así quedó el ranking de la UCI tras la Vuelta a España: Egan, el mejor colombiano

El circuito diseñado por la organización unió Apartadó, Turbo, Chigorodó y Mutatá, con un terreno llano pero exigente en cuanto a ritmo y control de grupo. La ausencia del paso por Dabeiba no le restó emoción: las rectas abiertas y el calor se convirtieron en los principales rivales del pelotón, que rodó compacto gran parte de la jornada.

En la ruta, el protagonismo temprano fue para Camilo Sepúlveda, del equipo Orgullo Paisa, quien atacó con decisión en varios puntos de sprint y sumó puntos clave para la clasificación de las metas volantes. Sus movimientos mostraron que la camiseta por puntos tendrá pelea desde el primer día.

El cierre, en Mutatá, fue una fiesta. La gente se volcó a las calles para recibir a los corredores, y el ambiente popular le dio un marco especial a la definición. Allí, con el pelotón lanzado a toda velocidad, apareció la potencia de Paredes, que no falló en el remate y levantó los brazos con autoridad. “Estoy orgulloso del trabajo del equipo, fue increíble. Me facilitaron el final y solo tuve que rematar”, declaró el flamante líder, consciente de que la victoria es apenas un primer paso en un camino largo.

Lo que viene promete más intensidad. La segunda etapa volverá a ser corta y explosiva, pero con un puerto de montaña de primera categoría, que pondrá en aprietos a quienes no lleguen con las piernas listas y podría empezar a sacudir la clasificación general si los favoritos deciden endurecer el ritmo.

El Clásico apenas empieza, pero ya encendió la chispa en Antioquia: calor, emoción, fiesta popular y un líder que se perfila como protagonista. El “Duelo de Titanes” abrió con fuerza, y la ruta hacia Cali, con su contrarreloj final en el Cristo Rey, empieza a escribirse desde Mutatá.

Clasificación general del Clásico RCN 2025 tras la primera etapa

PuestoCorredorEquipoTiempo
1Wílmar ParedesEPM Medellín (MED)3:14:26
2Cristian VélezGW Shimano (GW)+04′'
3Camilo SepúlvedaOrgullo Paisa (ORG)+04′'
4Alejandro OsorioOrgullo Paisa (ORG)+05′'
5Julián CardonaEPM Medellín (MED)+07′'
6Leison MacaTeam Nacional (NAC)+08′'
7Óscar QuirozNu Colombia (NU)+08′'
8Juan Diego AlbaNu Colombia (NU)+08′'
9Robigzon OyolaEPM Medellín (MED)+09′'
10Luis MoraTeam Tru (TRU)+09′'

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Clasico RCN

Ciclismo

Ciclismo Colombiano

Etapas Clásico RCN

Noticias de Ciclismo

Altimetría Clásico RCN

Perfiles Clásico RCN

Wilmar Paredes

Camilo Sepúlveda

Etapa 1

Apartadó

Rodrigo Contreras

Diego Camargo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar