Así quedó el ranking de la UCI tras la Vuelta a España: Egan, el mejor colombiano

Tras la finalización de la Vuelta a España 2025, y con ello el cierre de las tres grandes del año, la Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó el nuevo ránking mundial esta semana, con corte al 15 de septiembre.

La clasificación llega en la antesala de la última gran cita de la temporada: el Mundial de Ciclismo de Ruta, que se disputará en Kigali, Ruanda, entre el domingo 21 y el domingo 28 de septiembre de 2025, donde se coronarán los nuevos campeones del mundo en contrarreloj y ruta.

El principal animador de esa cita será Tadej Pogacar, quien llega como campeón del Tour de Francia y se mantiene como el número uno indiscutido del escalafón UCI con 11.235 puntos.

El esloveno ha dominado de principio a fin el calendario WorldTour y buscará ponerle broche de oro a su temporada con el arcoíris, consolidando aún más su supremacía en el pelotón internacional.

Así quedó el escalafón de la UCI tras las tres grandes de 2025

El principal escolta de Pogacar es Jonas Vingegaard, quien acaba de conquistar la Vuelta a España y fue segundo en el Tour de Francia, confirmando que es el gran rival del esloveno en las carreras por etapas.

El danés suma 5.904 puntos y sigue firme como el gran opositor de Pogacar en la lucha por el trono del ciclismo mundial.

El “top-3″ lo completa otro danés, Mads Pedersen, con 5.287 puntos, consolidado como el mejor velocista del mundo tras una temporada en la que brilló como pocos.

Completan el top 10 Mathieu van der Poel, Joao Almeida, Isaac del Toro —la gran revelación del año—, Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Oscar Onley y Giulio Ciccone.

El campeón del Giro, Simon Yates, aparece en la casilla 23, reflejo de que el ránking está muy influenciado por los resultados recientes del Tour y la Vuelta.

Egan Bernal, el mejor colombiano

El mejor colombiano en el listado es Egan Bernal, quien tras su victoria de etapa en la Vuelta ascendió 28 posiciones y ahora ocupa el puesto 51 con 1.402 puntos.

Le siguen Santiago Buitrago (71), Einer Rubio (113), Harold Tejada (123) y Juan Sebastián Molano (171). El top 10 colombiano lo completan Daniel Felipe Martínez (290), Jesús David Peña (348), Wilmar Paredes (352), Álvaro Hodeg (353) y Esteban Chaves (369).

