Así les fue a los colombianos tras la etapa 1 de la Vuelta al País Vasco: Tejada es top 20

Paul Seixas se llevó el liderato de la carrera tras conquistar la contrarreloj individual en la primera jornada. Foto: EFE - Javier Zorrilla

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La Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026 arrancó con una contrarreloj exigente en Bilbao y, desde la individualidad, mostró las primeras cartas de los favoritos en la competencia en territorio ibérico.

En la edición de este año, partieron cuatro corredores colombianos: Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Juan Guillermo Martínez.

Seixas sorprendió y se viste de líder

El gran protagonista de la jornada fue el francés Paul Seixas, quien firmó una actuación sobresaliente en el recorrido de 13,8 kilómetros para quedarse con la victoria y el primer liderato de la carrera. Con apenas 19 años, el corredor del Decathlon-CMA CGM marcó un tiempo de 17:09, imponiéndose con autoridad en un trazado técnico y selectivo.

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La crono, con salida y llegada en Bilbao, no fue un simple trámite para especialistas. El paso por el Alto de Santo Domingo (2,4 km al 7 %) obligó a medir fuerzas desde el inicio, seguido de un descenso complejo y un final en ascenso que terminó por marcar diferencias.

Seixas dominó de principio a fin: fue el más rápido en los puntos intermedios y cerró con una velocidad media de 48,3 km/h, suficiente para dejar atrás a Kévin Vauquelin (a 23 segundos) y Felix Grobschartner (a 27), quienes completaron el podio.

Primeras diferencias entre los favoritos

La jornada también dejó movimientos importantes entre los aspirantes al título. Primoz Roglic, uno de los grandes candidatos, terminó cuarto a 28 segundos, mientras que Isaac del Toro cedió más tiempo del esperado y quedó a 48′.

El recorrido, lleno de curvas y zonas técnicas, exigió precisión absoluta. Un pequeño error podía costar caro, como ocurrió con Juan Ayuso, quien vio afectado su rendimiento tras una falla en la trazada.

Desde el primer día, la general comenzó a perfilarse, con diferencias que, aunque no definitivas, sí pueden pesar en una carrera tan corta y exigente como la vasca.

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Así les fue a los colombianos en la primera etapa

En clave colombiana, la contrarreloj sirvió más como un ejercicio de control que de protagonismo, teniendo en cuenta que no es el terreno ideal para la mayoría de los representantes nacionales.

El mejor ubicado fue Harold Tejada, quien terminó en la casilla 17 a 55 segundos del ganador, manteniéndose dentro de un margen competitivo de cara a la montaña.

Más atrás llegaron Sergio Higuita (79°, a 1:50) y Brandon Rivera (86°, a 1:56), ambos con la intención de limitar pérdidas en un terreno que no favorece sus características.

Por su parte, el joven Juan Guillermo Martínez finalizó en la posición 140 a 2:57, en una jornada que le sirve como aprendizaje en una de las pruebas más exigentes del calendario WorldTour.

Así será la segunda de etapa

Aunque la contrarreloj abrió diferencias, el verdadero examen llegará en la montaña. La segunda etapa, entre Pamplona-Iruña y Lekunberri, presentará un recorrido mucho más duro, con ascensos como San Miguel de Aralar, ideal para que los escaladores recorten tiempo.

El recorrido tendrá un total de 164,1 kilómetros con varios puertos de montaña: uno de primera categoría, uno de segunda y dos de tercera. La llegada será en subida.

La transmisión de la carrera española cuenta con la transmisión en Colombia a través de DirecTV Sports desde las 8:00 a.m.

No en vano, la Itzulia ha visto coronarse a corredores del país como Nairo Quintana (2013), Miguel Ángel López (2019) y Daniel Felipe Martínez (2022), nombres que reflejan la afinidad del ciclismo colombiano con este tipo de recorridos.

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