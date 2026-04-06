Luis Díaz se pronunció sobre la situación de James Rodríguez: “Yo lo vi un poco mal”

James Rodríguez y Luis Díaz Foto: Instagram Selección Colombia

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En medio de la preocupación por el estado físico de James Rodríguez, una voz autorizada dentro de la selección de Colombia salió a llevar tranquilidad. Luis Díaz se refirió a la situación del volante cucuteño y, aunque reconoció que no lo vio en las mejores condiciones recientemente, dejó un mensaje optimista de cara a lo que viene.

Tras la victoria de Bayern Múnich sobre SC Freiburg, el extremo colombiano se refirió al episodio de salud que afectó al ‘10’. “Yo lo vi un poco mal después del partido, se sentía un poco mal, creo que fue una intoxicación, algo así. No tengo detalles, ojalá esté muy bien y se recupere pronto”, aseguró.

Confianza plena en el capitán

Más allá del episodio puntual, Díaz hizo énfasis en el rol que cumple James dentro del grupo y en su compromiso permanente con la selección. Para el guajiro, el liderazgo del mediocampista será clave en el proceso hacia la Copa del Mundo.

“Él es el capitán, obviamente va a querer estar ahí ayudando al equipo, manteniéndonos en sintonía para siempre tratar de ayudar en lo que más se pueda. Él va a querer jugar siempre”, señaló.

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Además, dejó claro que espera verlo pronto de regreso a la competencia y en plenitud de condiciones: “Esperemos que pueda retomar sus descansos bien, que siga aprovechando lo que tiene en su equipo, que siga cogiendo el nivel que queremos todos. Él va a llegar bien (al Mundial), no te preocupes”.

Recuperación en curso en Minnesota

Cabe recordar que, días atrás, James fue hospitalizado debido a un cuadro de deshidratación severa, situación que encendió las alarmas tanto en su club como en el entorno de la selección. Actualmente, el jugador continúa su recuperación en casa, bajo supervisión médica.

El entrenador de Minnesota United FC, Cameron Knowles, entregó un parte reciente sobre la evolución del colombiano. “Él va día a día con el cuidado de nuestro cuerpo médico. Obviamente está en casa, descansando y ha estado afuera unos días. Nuestro cuerpo médico ha estado en contacto constante con él, tenemos médicos en Minnesota evaluándolo e iremos integrándolo en la medida que los médicos lo vean adecuado”, explicó.

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Por ahora, el enfoque está puesto en su recuperación total y en que pueda retomar progresivamente los entrenamientos. En la selección, mientras tanto, el respaldo es total. La voz de Luis Díaz no solo refleja tranquilidad, sino también la confianza del grupo en que su capitán estará listo para liderar cuando más se le necesite.

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