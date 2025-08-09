Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 9

Diego Camargo, del Medellín-EPM, ganó en solitario la etapa en el Alto del Vino y quedó a 46 segundos de Rodrigo Contreras, que defenderá el liderato en la última jornada de la Vuelta a Colombia 2025. Foto: FCC

La novena etapa de la Vuelta a Colombia 2025, disputada este sábado 9 de agosto, dejó un golpe de autoridad de Diego Andrés Camargo (Medellín-EPM) en la alta montaña y una general más apretada para la jornada final. Los 217 kilómetros entre Alvarado (Tolima) y el mítico Alto del Vino (Cundinamarca) acumularon 5.108 metros de desnivel, consolidando su etiqueta de etapa reina.

La jornada arrancó con el Alto Venadillo (4ª categoría) como primer filtro, ganado por Richard Huera (Movistar-Best PC). Luego, una fuga de diez ciclistas marcó el pulso inicial. Luis Aguilar se adueñó de los tres sprints intermedios, mientras que Luis Oses y Óscar Fernández coronaron en los puertos de primera categoría.

En la subida final al Alto del Vino (categoría especial, 29,8 km al 5,8 %), Kevin Castillo (Sistecrédito) se lanzó en busca de la gloria con un ataque en solitario que llegó a darle 37 segundos, pero el control del Nu Colombia lo neutralizó a poco más de cuatro kilómetros de la meta.

Fue entonces cuando Yeison Sebastián Reyes (Orgullo Paisa) agitó el grupo de favoritos. Apenas unos metros después, Camargo respondió con un ataque letal, marchándose en solitario hasta la línea de meta para firmar su segunda victoria en esta edición —tras la conseguida en el Alto del Cogollo— y recortar su desventaja en la general a solo 46 segundos del líder Rodrigo Contreras (Nu Colombia).

Clasificaciones tras la etapa 9 de la Vuelta a Colombia

