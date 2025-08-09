No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Millonarios sumó otra baja sensible: así fue la jugada que lesionó a Andrés Llinás

El defensor central sufrió una fractura en el cuello de pie izquierdo tras un choque accidental con Fernando Mimbacas y deberá ser operado.

Redacción Deportes
09 de agosto de 2025 - 02:18 p. m.
Foto: El Espectador - José Vargas
El presente de Millonarios no da respiro. A una racha que apenas suma un punto de los últimos doce posibles, ahora se suma un golpe que duele dentro y fuera de la cancha: la baja de Andrés Llinás. El capitán embajador sufrió una fractura en el cuello de pie de su pierna izquierda y deberá pasar por el quirófano.

El incidente ocurrió en el empate 3-3 frente a Deportivo Cali, a quince minutos del final. En una disputa de balón con el uruguayo Fernando Mimbacas, el delantero cayó accidentalmente sobre la pierna de Llinás. El central bogotano quedó tendido, visiblemente adolorido, y tuvo que abandonar el campo asistido por el cuerpo médico.

Horas más tarde, Millonarios confirmó el diagnóstico y el procedimiento quirúrgico. La incapacidad dependerá de su evolución, pero todo indica que el defensor se perderá, posiblemente, el resto de lo que queda de la temporada. Pese al golpe, Llinás envió un mensaje optimista en redes: “Volveremos más fuertes. Faltan alegrías con esta camiseta”.

La lesión llega en un momento clave: tras la salida de Falcao y Álvaro Montero, y con Mackalister Silva todavía lesionado, Llinás había asumido la capitanía y disputado todos los minutos de la campaña. Su ausencia deja un vacío de liderazgo y solidez en la zaga azul.

El parte médico del club también incluyó a Guillermo de Amores, quien sufrió una conmoción cerebral al chocar contra el poste en el tercer gol del Cali. Fue trasladado a un centro médico, donde se descartaron lesiones graves, aunque permanecerá en observación.

Entre malos resultados, bajas sensibles y una hinchada que exige respuestas, Millonarios enfrenta un nuevo reto: recomponerse sin su líder en defensa. El equipo tendrá que encontrar soluciones rápido si quiere enderezar el rumbo.

Vea la grave lesión de Andrés Llinas

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

