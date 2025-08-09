Egan Bernal cerró sexto en la Vuelta a Burgos 2025; Isaac del Toro, campeón

El colombiano del Ineos Grenadiers firmó una sólida actuación en la etapa reina y escaló posiciones en la general, mientras el mexicano del UAE Team Emirates se consagró como el primer campeón latinoamericano de la prueba. Foto: EFE - LUCA ZENNARO

La Vuelta a Burgos 2025 cerró con la montaña como gran juez. La última etapa, con final en las temidas Lagunas de Neila, dejó drama, ataques y una mezcla perfecta de ambiciones cruzadas: victoria de etapa para un italiano, título para un latinoamericano y presencia colombiana destacada en los puestos de honor.

El menú del día no era para ciclistas de piernas tímidas: dos puertos de tercera categoría, uno de primera y un remate fuera de categoría, donde solo sobreviven los escaladores más duros. La fuga inicial, integrada por cinco corredores, tuvo libertad por unas horas, pero la calma se rompió en la subida final cuando los favoritos decidieron abrir el gas y borrar cualquier sueño de escapada.

En la carretera, Giulio Ciccone (Lidl Trek) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) fueron los grandes protagonistas. El italiano buscaba la gloria parcial; el mexicano, asegurar la general. Y lo consiguieron: Ciccone cruzó primero la meta, mientras Del Toro se vistió de morado como campeón de la Vuelta.

Para Colombia, la jornada dejó buenas sensaciones. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) resistió en el grupo perseguidor e incluso se animó a lanzar ataques en la parte final, terminando sexto en la etapa, a 36 segundos del vencedor. Diego Pescador (Movistar Team) también mostró consistencia, firmando el noveno lugar a 55 segundos.

En la general, el esfuerzo de Bernal en Neila le permitió escalar hasta la sexta posición, a 59 segundos de Del Toro. Pescador cerró en el puesto 15, confirmando un rendimiento sólido en una carrera que exige regularidad y valentía.

El título se fue para México, pero Colombia dejó claro que sigue presente en las grandes citas. Bernal vuelve a aparecer en posiciones de protagonismo y Pescador, con apenas unos años en el pelotón profesional, continúa acumulando experiencia en terrenos que marcan a los grandes escaladores.

