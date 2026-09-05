Así quedó la clasificación general de La Vuelta a España tras el etapón de Buitrago y Sosa

Iván Ramiro Sosa, en la etapa 14 de La Vuelta a España 2026. Foto: @EqKernPharma

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La etapa 14 de la Vuelta a España dejó espectáculo colombiano en La Pandera, pero también movimientos importantes en la clasificación general.

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Mientras Santiago Buitrago e Iván Ramiro Sosa lucharon por la victoria desde la fuga, por detrás Enric Mas aprovechó la subida final para fortalecer su camiseta roja y aumentar las diferencias frente a varios de sus principales rivales.

Así va la clasificación general de La Vuelta a España 2025, tras la etapa 14

Mas se mantiene al frente de la carrera con un tiempo acumulado de 49:28:12 y ahora tiene como principal perseguidor a Felix Gall. El austríaco ascendió al segundo puesto y quedó a 2:06 del español, mientras Primoz Roglic perdió una posición y aparece tercero a 2:10.

La diferencia entre Gall y Roglic es de apenas cuatro segundos, pero ambos están ya a más de dos minutos del líder.

Richard Carapaz también cedió terreno y se mantiene cuarto, ahora a 4:24 de Mas. Más atrás aparecen Oscar Onley, quinto a 5:44; Jakob Omrzel, sexto a 6:14, y Mattias Skjelmose, séptimo a 6:49. Cristian Rodríguez aprovechó la fuga y su tercer puesto en la etapa para escalar tres posiciones y meterse octavo de la general, a 7:01.

¿Cómo van los colombianos en La Vuelta a España?

Entre los colombianos, Harold Tejada continúa siendo el mejor ubicado pese a perder dos posiciones. El corredor del XDS Astana cayó del noveno al undécimo lugar y está a 9:48 de Mas, por lo que sigue relativamente cerca de la pelea por regresar al top-10: Sepp Kuss, décimo, está a 8:55. Juan Felipe Rodríguez, por su parte, ascendió al puesto 15 y acumula una diferencia de 29:46.

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El gran desempeño de Santiago Buitrago, que es el líder de la clasificación de la montaña, también le permitió ganar una posición, aunque su objetivo en esta Vuelta ya está lejos de la clasificación general.

Después de terminar segundo en La Pandera, el bogotano aparece 17.º, a 33:52 de Mas. Iván Ramiro Sosa, cuarto en la etapa, protagonizó el salto colombiano más grande del día: ganó 24 posiciones y quedó 90.º, mientras Juan Guillermo Martínez ocupa la casilla 133. Dos colombianos pelearon por la etapa, pero arriba Mas volvió a demostrar que, por ahora, es el hombre a vencer.

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