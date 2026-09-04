Maratón de Medellín 2026: horarios, distancias, cierres viales y favoritos

La Maratón de Medellín 2025 reunió a más de 27.000 corredores de 45 países en el marco de los 350 años de la ciudad. Foto: Diego Alejandro Suárez Guerrero

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Este fin de semana (5 y 6 de septiembre) se correrá la edición 2026 de la Maratón de Medellín Sistecrédito. Reunirá a 30.000 corredores de 51 países y 364 municipios de Colombia. La programación comenzará este viernes 4 de septiembre con ExpoRunners, continuará el sábado 5 con la prueba de 5K y tendrá su jornada principal el domingo con los 10K, 21K y 42K.

La competencia, que se realiza desde 1994, tendrá este año nuevos puntos de partida y llevará a los corredores por diferentes sectores de Medellín, Itagüí, Envigado y Sabaneta. Las distancias de 21K y 42K están medidas y certificadas por World Athletics y la maratón es clasificatoria para la de Boston.

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“Esta es la edición más grande que hemos tenido en la historia de Maratón de Medellín, no solo por los más de 30.000 corredores que estarán en las calles, sino por todo lo que representa para la ciudad y para Colombia”, dijo Claudia Pérez, directora de la carrera.

Pérez enfatizó que cada año crece la comunidad de running, su forma de construir hábitos, compartir en familia y asumir nuevos retos. A ella la llena de orgullo ver cómo ese movimiento se fortalece en todo el país.

“Queremos que cada persona que llegue a Medellín se lleve la experiencia de haber corrido una ciudad que está abierta al deporte y que cada año reúne a más personas alrededor de una misma pasión”, manifestó Claudia Pérez.

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ExpoRunners, la primera parada

El viernes 4 y el sábado 5 de septiembre, Plaza Mayor será el punto de encuentro de ExpoRunners, la feria oficial de la competencia, donde se realizará la entrega de los kits y habrá presencia de marcas y expertos.

La organización proyecta una participación de 180 stands y una asistencia superior a 40.000 personas. Funcionará el viernes de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. y el sábado de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. El viernes se entregarán los kits.

Los corredores del 5K deberán reclamar su kit exclusivamente el viernes, debido a que su carrera se disputará el sábado a las 7:00 a. m. Para reclamarlo, el participante debe presentar su documento de identidad.

El kit incluye el dorsal con chip de cronometraje, la camiseta oficial Nike, la medalla finisher, hidratación durante el recorrido, seguro de accidentes, bolsa del corredor y acceso a entrenamientos gratuitos con el fabricante estadounidense.

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Recorrido de los 5K el sábado

La primera prueba será la de cinco kilómetros, programada para el sábado 5 de septiembre a las 7:00 a. m. La salida y la meta estarán ubicadas en el Edificio EPM, en el sector del Parque de los Pies Descalzos.

El recorrido tendrá cierres viales entre las 6:00 y las 8:00 a. m. La carrera 51 Bolívar, entre la avenida 33 y la calle 32; la carrera 48 Industriales, entre la calle 32 y la calle 24; y la avenida 33, entre las carreras 51 y 55 estarán cerradas.

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Domingo para los 42K, 21K y 10K

La jornada principal comenzará a las 5:00 a. m. con los corredores de 42K, quienes partirán desde el Parque de las Luces. A las 5:30 a. m. será el turno de los 21K, también desde el Parque de las Luces, sobre la avenida Carabobo.

Los 10K tendrán una salida diferente y comenzarán a las 8:30 a. m. desde Parques del Río. La meta de las tres distancias estará ubicada en el Edificio EPM, en el Parque de los Pies Descalzos.

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Los cierres viales principales

La carrera tendrá efectos sobre la movilidad de Medellín, Itagüí, Envigado y Sabaneta. El domingo los cierres comenzarán desde la madrugada y se levantarán de manera progresiva a medida que avance el grupo de corredores.

Entre los principales corredores intervenidos estarán la calle 44 San Juan, la avenida 80, la carrera 70, la calle 30, la avenida Regional, la avenida Industriales, la avenida Las Vegas, la carrera 51 Bolívar, la carrera 55 y la carrera 54.

En algunos sectores las restricciones comenzarán desde las 2:00 a. m. En la calle 44 San Juan, por ejemplo, habrá cierres diferenciados en ambas calzadas, mientras que la carrera 51 Bolívar tendrá restricciones hasta mediodía.

Otros corredores comenzarán a cerrarse a partir de las 4:30 a. m. La avenida 80 tendrá restricciones hasta las 8:35, la carrera 70 hasta las 8:40, la calle 30 hasta las 8:55, la avenida Regional hasta las 8:50 y la avenida Industriales.

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El Metro de Medellín será el transporte oficial

El Metro de Medellín será el transporte oficial de la competencia y tendrá una operación especial el domingo 6 de septiembre desde las 4:00 a. m. La recomendación de la organización es utilizar el sistema de transporte público para llegar a las zonas de salida y evitar desplazarse en vehículo particular.

Pasando a lo deportivo, los atletas de élite buscarán la victoria. La carrera tendrá además una nómina internacional que pondrá a prueba los recorridos de las dos distancias principales. En los 42K, el keniano Eric Kiprono Kiptanui.

Entre los colombianos estará Jeisson Suárez, reconocido como uno de los principales referentes nacionales de la prueba de fondo. En la rama femenina aparecen la peruana Deisy Castro Uhamán, la ecuatoriana Diana Landi y la colombiana Mildrey Echavarría.

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