Santiago Buitrago tuvo la victoria en la etapa 14 de La Vuelta a España, pero quedó segundo

Santiago Buitrago, en la llegada a meta de la etapa 14. Foto: AFP - JOSE JORDAN

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Santiago Buitrago estuvo a punto de celebrar una de las mejores victorias de su carrera este sábado en la Vuelta a España 2026. El colombiano fue protagonista absoluto de la etapa 14, con final en el exigente ascenso a La Pandera, y llegó a tener el triunfo en sus manos en los kilómetros decisivos.

Sin embargo, Marco Brenner resistió su ofensiva y terminó superándolo en el remate final para quedarse con la jornada por apenas un segundo.

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La jornada había comenzado con una batalla enorme por integrar la escapada. Después de numerosos ataques, se consolidó un grupo de más de 40 corredores que consiguió abrir una diferencia superior a los tres minutos respecto al pelotón.

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Buitrago e Iván Ramiro Sosa lograron meterse en esa aventura y, con el terreno cada vez más montañoso, empezaron a aparecer entre los hombres con mayores opciones de disputar la victoria.

Buitrago, además, aprovechó la jornada para seguir fortaleciendo su liderato en la clasificación de la montaña. El bogotano pasó primero por el Puerto de los Villares, donde sumó cinco puntos y amplió a 23 unidades su ventaja sobre Wout van Aert.

El colombiano no se conformó con defender la camiseta: desde ese momento empezó a pensar también en la victoria de etapa.

La carrera explotó definitivamente en La Pandera, una subida de casi 12 kilómetros al 7,2 % y con rampas que alcanzaban el 19 %. La fuga comenzó a romperse con ataques constantes y Buitrago respondió a prácticamente todos.

A siete kilómetros de meta ya estaba nuevamente en el grupo de cabeza y, cuando faltaban cuatro, alcanzó junto a Cristian Rodríguez y Brenner a Mario Aparicio. Poco después lanzó su movimiento y consiguió ponerse solo al frente de la carrera.

Sosa también sobrevivió a la selección y se convirtió en otro de los grandes protagonistas colombianos. A 5,5 kilómetros de la llegada estaba nuevamente junto a Buitrago entre los corredores que peleaban por la victoria y consiguió mantenerse en la discusión hasta el tramo definitivo.

En el último kilómetro y medio, el corredor del Kern Pharma se sumó al duelo que sostenían Buitrago y Brenner junto con Cristian Rodríguez, confirmando una jornada excepcional para el ciclismo colombiano.

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Buitrago entró al desenlace con posibilidades reales de ganar, pero Brenner guardó fuerzas para el último esfuerzo y terminó imponiéndose en el esprint. El alemán cruzó primero en 4:15:09 y el colombiano fue segundo a apenas un segundo; Iván Ramiro Sosa cerró una extraordinaria actuación con el cuarto puesto, a 14.

Enric Mas, mientras tanto, llegó a 4:12 y conservó el liderato de la clasificación general. Buitrago no consiguió la victoria que tuvo tan cerca, pero volvió a demostrar que es uno de los grandes animadores de esta Vuelta.

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