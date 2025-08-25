Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras la tercera etapa

Egan Bernal (cent.), en La Vuelta a España. Foto: Ineos, vía X

El francés David Gaudu (Groupama-FDJ) se llevó este lunes la tercera etapa de la Vuelta a España 2025 en un final vibrante, sorprendiendo a los favoritos con un ataque certero en los últimos metros de la subida a Ceres.

David Gaudu atacó sobre el final, ¡sorprendió a sus rivales y se quedó con la victoria en la etapa 3 de #LaVuelta25! 💪😱 pic.twitter.com/5bNivyw0X5 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 25, 2025

El galo superó en el embalaje a los daneses Mads Pedersen y Jonas Vingegaard, que completaron el podio del día.

La buena noticia estuvo con los ciclistas colombianos, que fueron protagonistas de la jornada. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) terminó séptimo y Egan Bernal (INEOS Grenadiers) octavo, ambos integrando el grupo de favoritos y ratificando su gran inicio en la carrera. Su presencia en el top-10 demuestra el buen momento de ambos pedalistas.

Vingegaard sigue de rojo

Jonas Vingegaard, del Visma-Lease a Bike, mantuvo el maillot rojo de líder tras llegar en el mismo grupo que los mejores y disputar la etapa hasta el final. El danés mostró fortaleza y ambición, luchando mano a mano con Gaudu en los últimos metros, aunque al final debió conformarse con el tercer lugar.

La clasificación general mantiene al danés en lo más alto con un tiempo total de 10:55:36, seguido por David Gaudu a cuatro segundos y Giulio Ciccone a ocho segundos. La diferencia entre los favoritos es mínima y anticipa un duelo emocionante en las próximas etapas de montaña.

Vingegaard tomó el liderato de la Vuelta en la segunda etapa con su victoria en Limone Piemonte y ahora defiende con autoridad la camiseta roja.

El dos veces ganador del Tour de Francia se consolida, de hecho, como el gran favorito para quedarse con esta edición de la Vuelta. Su resistencia en los ascensos y su potencia en los finales lo convierten en el ciclista a batir, y cada rival sabe que deberá arriesgar si quiere arrebatarle el liderato.

Colombia, protagonista

Egan Bernal es, hasta ahora, la carta más fuerte del país. El ciclista de INEOS Grenadiers marcha cuarto en la clasificación general, a solo 14 segundos del líder, mostrando una notable recuperación en su nivel y confirmando que está listo para pelear por el podio.

Santiago Buitrago, por su parte, se ubica séptimo en la general a 16 segundos, consolidándose como otro de los colombianos con aspiraciones importantes. Su regularidad en los finales en alto y su combatividad lo mantienen en la pelea desde los primeros días.

En cuanto a los demás representantes, Harold Tejada avanza en la casilla 22 también a 16 segundos. Más abajo están Sergio Higuita, que ocupa el puesto 54; Brandon Rivera, que es 70, mientras que Esteban Chaves y Juan Guillermo Martínez han perdido tiempo significativo, ubicándose 130 y 132, respectivamente.

Así será la cuarta etapa

Este martes 26 de agosto se disputará la primera gran jornada de montaña, con 203,7 kilómetros entre Susa (Italia) y Vaujany (Francia). La fracción contará con cinco puertos categorizados, incluido el Col du Mont Cenis y el Col du Lautaret, a más de 2.000 metros de altura. Aunque la meta no será en alto, el terreno de desgaste y el falso llano final serán ideales para ataques estratégicos que pueden sacudir la clasificación general.

