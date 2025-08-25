Fin de la Equidad como la conocemos: cambiará de nombre y le apuntará a lo digital

Equidad, propiedad del Tylis-Porter Group, es uno de los cuatro equipos bogotanos que tiene la Liga BetPlay. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Equidad atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia. Tras la llegada de nuevos dueños a comienzos de este año, el equipo bogotano vive un proceso de reestructuración que apunta a modernizar su proyecto deportivo y redefinir su identidad.

El club fue adquirido en enero por el Tylis-Porter Group, un conglomerado de inversionistas con presencia en otros equipos del fútbol internacional como el Wrexham, que compite en la segunda división de Inglaterra, y el Necaxa, en la primera división de México.

Estrellas del séptimo arte como Eva Longoria, Ryan Reynolds y Rob McElhenney forman parte de este grupo. Estos artistas —reconocidos por su influencia en el mundo del entretenimiento— han unido esfuerzos con Tylis y Porter como inversionistas minoritarios en el proyecto.

Con la llegada de los nuevos dueños, La Equidad tomó un nuevo rumbo tanto en lo deportivo como en lo comercial. De acuerdo con un documento al que tuvo acceso El Espectador, el nuevo enfoque radica en “convertirse en el primer club con ADN digital y enfoque comunitario en América Latina”.

Las caras más visibles de esa estrategia son Albert Tylis y Samuel Porter, socios mayoritarios del grupo inversor, quienes planean “posicionar a Bogotá como una capital del fútbol moderno”. En la presidencia del equipo quedó Nicolás Maya, quien llegó a darle al cuadro asegurador un enfoque de Startup y reemplazó a Carlos Mario Zuluaga —hoy presidente de la Dimayor—.

“La propuesta es convertir al club en una plataforma para contar historias, movilizar emociones, generar conversación y construir comunidad. Con este proyecto queremos ir más allá del deporte”, explicó Mauricio Ucrós, director de estrategias de La Equidad.

En el plano deportivo, el encargado es el venezolano Salvatore Simeone, quien actúa como director deportivo. En su gestión se dio la llegada del español Diego Merino, actual entrenador del primer equipo. La apuesta, respaldada por los accionistas, está en fortalecer al plantel femenino y consolidar las divisiones menores como eje del futuro.

Otra de las novedades que traerá esta reestructuración es la definición de una nueva identidad para el club. “Como parte de esta evolución, el equipo también cambiará de nombre, tal como fue acordado por los anteriores propietarios”, señala el documento conocido por este medio.

Hasta ahora no hay indicios oficiales sobre cómo se llamará en un futuro el Club Deportivo La Equidad, fundado en diciembre de 1982. En los próximos meses se conocerán más detalles de este proceso de reestructuración que atraviesa el equipo bogotano.

