Egan Bernal y Santiago Buitrago, protagonistas en la tercera etapa de La Vuelta

Este lunes, la tercera etapa de la Vuelta a España 2025 dejó emociones intensas y una gran actuación de los ciclistas colombianos. En un cierre frenético, el francés David Gaudu (Groupama-FDJ) se llevó la victoria al imponerse en los metros finales, mientras que Egan Bernal y Santiago Buitrago entraron al top-10 de la fracción, consolidando la presencia colombiana en la parte alta de la carrera.

El recorrido, de 134 kilómetros, fue corto pero muy explosivo, con un terreno quebrado y una subida final en Ceres que obligó a los favoritos a dar lo mejor de sí.

Desde el inicio hubo múltiples intentos de fuga, entre ellos el protagonizado por Quinn, Verre, Gamper y Van Boven, quienes animaron la jornada, aunque finalmente fueron neutralizados por el pelotón gracias al trabajo de Lidl-Trek.

La etapa estuvo marcada por la intensidad en el ascenso del Issiglio y el posterior sprint intermedio, en el que Pedersen y Vingegaard sumaron puntos clave. Sin embargo, la emoción real llegó en los últimos kilómetros, cuando Gaudu sorprendió en una curva cerrada para dejar atrás a rivales como Pedersen y el propio líder, Jonas Vingegaard.

El francés aprovechó su explosividad para meterse en el interior en la última curva y lanzar un ataque fulminante que lo catapultó a la victoria. Fue un final táctico y valiente, que le dio a Gaudu su primer triunfo en esta edición de la Vuelta y que demostró la importancia de la colocación en los metros definitivos.

Los colombianos fueron protagnoistas del día

Por su parte, los colombianos tuvieron un desempeño destacado. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) llegó séptimo y Egan Bernal (INEOS Grenadiers) octavo, mostrando consistencia en este inicio de carrera. Ambos se mantuvieron bien posicionados en el grupo de favoritos y entran con fuerza en la pelea por la clasificación general.

La etapa también tuvo momentos de tensión con caídas y pinchazos, como el de Harold Martín López (Astana) y Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education), aunque sin mayores consecuencias. El pelotón rodó siempre a gran velocidad, lo que redujo las oportunidades para los velocistas puros y mantuvo a los favoritos atentos en todo momento.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ganador de la segunda etapa, logró conservar el maillot rojo pese a no ganar la fracción, gracias al tiempo acumulado en la general. El danés sigue siendo el gran referente de la carrera y mantiene la presión sobre sus rivales en espera de las jornadas de montaña.

Así quedó la clasificación general tras la tercera etapa

Vingegaard continúa líder con un tiempo total de 10h55:36, seguido por Gaudu a cuatro segundos, Ciccone a ocho segundos y Egan Bernal en la cuarta casilla a 14 segundos.

Santiago Buitrago, por su parte, ocupa la séptima posición, a menos de 20 segundos del líder, confirmando su gran arranque en esta Vuelta.

La cuarta etapa, que se disputará el martes 26 de agosto, tendrá 203,7 kilómetros entre Susa (Italia) y Vaujany (Francia) e incluirá cinco puertos categorizados, entre ellos el Col du Mont Cenis y el Col du Lautaret, que marcarán un terreno de enorme desgaste.

Aunque el final no es en alto, el descenso y el falso llano hacia Vaujany pueden abrir la puerta tanto a fugas como a ataques de los favoritos. Una etapa decisiva que pondrá a prueba la resistencia de todo el pelotón.

