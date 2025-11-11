Así será el recorrido del Gran Fondo El Origen x Egan: conozca los cierres viales

Escucha este artículo
El próximo domingo 16 de noviembre se realizará el Gran Fondo El Origen x Egan, un evento que reunirá a 4.000 ciclistas. La organización, junto con las autoridades de tránsito municipales y departamentales, anunció cierres viales programados en Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota, Tabio, Tenjo y Cogua.
Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y de la comunidad se recomienda a los habitantes y visitantes de estas poblaciones planificar sus desplazamientos con anticipación, seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y evitar el ingreso a las rutas señalizadas durante los cierres.
Las autoridades de Cundinamarca insisten en la importancia de respetar los cierres y desvíos indicados para evitar incidentes. También pidieron no ingresar a las vías mientras pasa la caravana, no cruzar entre los grupos de ciclistas, y mantener a niños, mascotas y bicicletas fuera del recorrido.
La organización solicitó además evitar estacionar vehículos en la vía o en los bordes de la carretera, así como no arrojar objetos ni ofrecer alimentos o bebidas a los pedalistas. El uso de drones o cámaras en la vía también estará restringido por motivos de seguridad.
Estos son los cierres viales programados para este 16 de noviembre:
- Zipaquirá | Calle 1 (desde la Carrera 9 al Arco de ingreso a Zipaquirá) | Cierre total de 5:00 a.m. a 12:40 p.m.
- Zipaquirá | (tercera entrada) ingreso por la Calle 8 para tomar la vía a Pacho | Cierre total de 10:00 a.m. a 4:30 p.m.
- Vía Zipaquirá / Cogua (desde la Cra 7 hasta la Cll 8, alto del Águila) | Cierre total de 9:20 a.m. a 3:10 p.m.
- Cajicá – Chía – Cota | Carrera 6 (desde rotonda variante Cajicá, cruce Cajicá –Tabio, parque Luis Carlos Galán, Carrera 5 hasta el Hotel Sabana Park vía Chía) | Cierre total de 6:10 a.m. a 9:00 a.m.
- Vía Avenida Cajicá / Chía (desde Avenida Pradilla, Diagonal 13, Calle 17 hasta la Carrera 15, rotonda vía Chía–Cota) | Cierre total de 6:40 a.m. a 9:10 a.m.
- Vía Chía / Cota (ingreso por la Cra 5, pasando por el parque municipal hasta variante Cota y vía Cota–Tenjo) | Cierre total de 6:40 a.m. a 10:00 a.m.
- Tenjo – Tabio | Vía Bogotá / Tenjo (Calle 3 – Carrera 2 – Vía Tenjo / Tabio) | Cierre total de 7:10 a.m. a 11:00 a.m.
- Vía Tenjo / Tabio (Cra 3 – Calle 4 con Cra 1 – Diagonal 7 – Vía Tabio / Cajicá) | Cierre total de 7:20 a.m. a 11:30 a.m.
- Vía Tabio / Cajicá (desde CAI Tabio, variante hacia Zipaquirá – El Bote – Alto de San Jorge – Vía Zipaquirá / Tabio) | Cierre total de 7:40 a.m. a 12:10 p.m.
- Vía Cogua – Neusa – San Cayetano | Desde la estatua del Minero y la Virgen por la Calle 1 hasta la Cra 10 con Calle 8, variante La Paz – Vía Zipaquirá / Ubaté (Boquerón) | Cierre total de 8:00 a.m. – 12:40 p.m.
- Vía Zipaquirá / Ubaté (peaje Casablanca – retorno vía Ubaté / Zipaquirá – desvío vía al Neusa – Plazuela – represa) | Cierre total de 8:20 a.m. a 1:10 p.m.
- Desde represa del Neusa, vía Neusa / San Cayetano hasta Escuela Margaritas – descenso vía Neusa / La Plazuela – Alto de la Cruz. | Cierre total de 8:50 a.m. a 2:20 p.m.
- Vía Cogua / La Plazuela (Calle 4 – Calle 3 – Vía Cogua / Zipaquirá) | Cierre total de 9:21 a.m. a 2:50 p.m.
