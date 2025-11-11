Confirmado: Francia, el próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-17

Colombia festeja en el Mundial Sub-17 de Catar 2025. Foto: FCF

Luego de la victoria 2-0 frente a Corea del Norte en el cierre del Grupo G, la selección de Colombia Sub-17 confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de Catar 2025, reafirmando su buen momento en el torneo.

El equipo dirigido por Fredy Hurtado cerró la fase de grupos con una presentación sólida, mostrando orden, equilibrio y efectividad en los momentos clave.

Con este resultado, la tricolor finalizó en el segundo puesto de su zona con cinco puntos, producto de dos empates —1-1 ante Alemania y 0-0 frente a El Salvador— y la victoria contra el conjunto asiático, que selló el boleto a la siguiente ronda.

Este rendimiento le permitió ubicarse en el décimo lugar entre los segundos clasificados, dentro del ranking general que define los cruces de eliminación directa.

Francia, el próximo rival

Según FIFA, El próximo desafío para el combinado nacional será de alta exigencia: enfrentará a Francia, líder del Grupo K y uno de los equipos con mayor proyección del certamen.

Los galos completaron la fase inicial con una victoria 2-0 sobre Chile, un empate sin goles ante Canadá y una derrota 1-0 frente a Uganda, resultados que los ubicaron doceavos entre los primeros de cada zona.

El compromiso, que se disputará este viernes en el Aspire Zone, marcará un nuevo reto para la selección nacional, que busca seguir haciendo historia en la categoría y consolidar su proceso con una generación que ha mostrado talento, madurez y carácter competitivo.

Así se definen los cruces

Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzaron a los dieciseisavos de final, donde comienza la fase de eliminación directa.

Los emparejamientos se establecen a partir de una clasificación general (ranking) basada en los resultados obtenidos durante la fase de grupos, separando a los equipos que terminaron primeros, segundos y terceros.

Además, los equipos que hayan compartido grupo no podrán enfrentarse entre sí en esta instancia.

Este es el formato de clasificación

A Colombia le tocaba enfrentarse a Alemania, pero como compartieron grupo, se dio el cambio.

1.er ganador de grupo del ranking vs. 8.º mejor tercero.

2.º ganador de grupo del ranking vs. 7.º mejor tercero.

3.er ganador de grupo del ranking vs. 6.º mejor tercero.

4.º ganador de grupo del ranking vs. 5.º mejor tercero.

5.º ganador de grupo del ranking vs. 4.º mejor tercero.

6.º ganador de grupo del ranking vs. 3.er mejor tercero.

7.º ganador de grupo del ranking vs. 2.º mejor tercero.

8.º ganador de grupo del ranking vs. 1.er mejor tercero.

9.º ganador de grupo del ranking vs. 12.º segundo.

10.º ganador de grupo del ranking vs. 11.º segundo.

11.º ganador de grupo del ranking vs. 10.º segundo.

12.º ganador de grupo del ranking vs. 9.º segundo.

1.er segundo del ranking vs. 8.º segundo.

2.º segundo del ranking vs. 7.º segundo.

3.er segundo del ranking vs. 6.º segundo.

