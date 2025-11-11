El “Cucho” Hernández fue operado en España, ¿cuánto tiempo estará de baja?

Juan Camilo Hernández en acción con el Real Betis de LaLiga EA Sports. Foto: EFE - José Manuel Vidal

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero colombiano del Real Betis, pasó por el quirófano en España. El jugador de 26 años se realizó una intervención de cornetes nasales, un procedimiento que busca mejorar su capacidad respiratoria.

El club andaluz confirmó la noticia mediante un comunicado oficial. “Nuestro jugador ‘Cucho’ Hernández se sometió en el día de ayer en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales para mejorar su capacidad respiratoria”.

El delantero risaraldense fue dado de alta pocas horas después del procedimiento y deberá guardar reposo entre tres y cuatro días antes de reincorporarse a los entrenamientos. Se espera que la próxima semana ya esté bajo las órdenes del técnico chileno Manuel Pellegrini.

Hernández venía de hacer parte de la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá el mes pasado. Sin embargo, no fue citado para los juegos frente a Nueva Zelanda y Australia de esta semana, lo que podría estar relacionado con intervención médica que se realizó.

Desde la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo tricolor, el atacante ha estado en el radar del cuerpo técnico, aunque sin continuidad. Ha sido convocado en seis oportunidades, pero solo ha disputado cuatro partidos —tres de ellos amistosos—.

¡GOOOOL DE BETIS!



Excelente definición de Cucho Hernández para poner el 1-0 ante Valencia en Mestalla.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/RdG60UqCb1 — DSPORTS (@DSports) November 9, 2025

En la actual temporada con el Betis, el ‘Cucho’ suma 14 partidos, cinco goles y dos asistencias. Se ha consolidado como titular en el ataque verdiblanco, compartiendo frente ofensivo con el marroquí Abde Ezzalzouli y el brasileño Antony.

El fin de semana pasado, Hernández volvió a marcar en el empate 1-1 ante Valencia en Mestalla, por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2025/26. Aprovechó un error defensivo y definió con clase ante Julen Agirrezabala para abrir el marcador.

