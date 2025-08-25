Así será la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y TV

Jonas Vingegaard, el líder de La Vuelta a España. Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

El francés David Gaudu (Groupama-FDJ) se llevó la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a España 2025 tras un final explosivo en Ceres. Con un ataque preciso en los últimos metros, el galo superó a sus rivales en un desenlace vibrante que dejó claro que la carrera está abierta para los corredores más explosivos.

La cuarta etapa, que se disputará este martes 26 de agosto, será la una jornada de montaña de la ronda ibérica. Con 203,7 kilómetros entre Susa (Italia) y Vaujany (Francia), contará con cinco puertos categorizados, entre ellos el Col du Mont Cenis y el Col du Lautaret, a más de 2.000 metros de altitud.

Aunque la meta no será en alto, el terreno encadenado de ascensos y el falso llano final prometen movimientos importantes entre los favoritos.

En la clasificación general, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) mantiene el maillot rojo con un tiempo total de 10:55:36, seguido por Gaudu a cuatro segundos y Ciccone a ocho.

Los colombianos siguen destacando en la general: Bernal ocupa la cuarta plaza y Santiago Buitrago es séptimo a 16 segundos.

Más atrás, Harold Tejada se ubica 22°, Sergio Higuita 54°, Brandon Rivera 70°, Esteban Chaves 130° y Juan Guillermo Martínez 132°. La presencia de dos ciclistas colombianos en el top-10 mantiene vivas las aspiraciones nacionales en esta Vuelta.

La cuarta etapa de la carrera empieza temprano. La transmisión irá en Canal Caracol desde las 8:45 a. m. y en Caracol HD2 y ditu desde las 6:30 a. m.

