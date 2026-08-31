Así será la décima etapa de la Vuelta a España 2026: hora, recorrido y dónde ver en vivo

La etapa 10 de la Vuelta a España 2026 abre la segunda semana con 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Foto: EFE - Javier Lizón

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La Vuelta a España 2026 retoma su camino después del primer descanso con una etapa que promete un desenlace al embalaje, pero que está lejos de ser un día diseñado para los velocistas puros. La etapa 10, de 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra, abre la segunda semana de competencia con un recorrido irregular y exigente por el calor, en el que la fuerza y la versatilidad pueden terminar imponiéndose a la velocidad.

Una jornada con bastantes repechos antes de la llegada

El trazado presenta dificultades desde sus primeros kilómetros. Los primeros 86 kilómetros concentran dos de los tres ascensos puntuables, ambos con rampas tendidas y distancias de exigencia media. Después de coronar el segundo puerto, los corredores afrontarán cerca de 50 kilómetros en descenso antes de encontrarse con una sucesión de repechos.

Aunque la mayoría de esas pequeñas subidas no presenta pendientes especialmente destacadas, habrá una excepción importante: un tramo inicial de un kilómetro al 10 %. La última subida puntuable será Socovos, de tercera categoría, que se extiende durante casi 10 kilómetros y cuyo puerto se coronará cuando todavía resten 21 kilómetros para la línea de meta.

Santiago Buitrago, el corredor colombiano del Bahrain Victorious, es el líder de la montaña con 29 puntos. Esos puertos podrían ser objetivos con la intención de retener el maillot de pepas azules.

A partir de allí llegarán unos 15 kilómetros de descenso para entrar en el tramo definitivo de la jornada. El cierre comienza con una tachuela de 1.700 metros al 5 %, seguida de una corta bajada y de los últimos cuatro kilómetros, que mantienen una tendencia ascendente.

El último kilómetro también puede tener influencia en el desenlace. La carretera presenta una pendiente cercana al 4 % hasta una curva a la derecha situada a 400 metros de la meta. Desde ese punto, la inclinación baja al 2 %, antes de un ligero desvío a la izquierda que conduce a la recta final, todavía con pendiente.

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El calor, otro rival

El clima será otro factor a tener en cuenta. Se espera una jornada muy calurosa, con poco viento y algunas nubes, en lo que apunta a ser otro día abrasador en la Vuelta a España.

Las condiciones pueden aumentar el desgaste de una etapa que, aunque apunta hacia el sprint, acumula suficientes irregularidades como para poner a prueba las piernas de los corredores antes de la llegada.

La misión: encontrar la fórmula contra Visma

El gran interrogante estará en saber si algún equipo puede encontrar una manera de evitar otro dominio de Visma, que parte como la estructura mejor preparada para controlar la jornada y llevarla hacia el desenlace que más le conviene.

El equipo cuenta con corredores capaces de trabajar durante horas para mantener bajo control cualquier movimiento y, además, tiene nombres como Wout van Aert y Christophe Laporte para preparar la llegada de su joven velocista británico, Matthew Brennan.

Precisamente Brennan aparece como el máximo favorito si la etapa termina en un sprint. Su potencia lo convierte en el hombre a batir, pero la propia configuración del recorrido abre la puerta a una alternativa para quienes no quieran enfrentarlo directamente.

La opción pasa por la fuga. Para poner en problemas al equipo neerlandés, los corredores más fuertes en la rodadura tendrían que moverse desde muy temprano y construir una escapada capaz de obligar a Visma a gastar recursos durante buena parte del día.

Esperar tranquilamente dentro del pelotón puede significar llegar al mismo escenario de siempre. Por eso, la anticipación aparece como una de las principales armas para aquellos corredores que necesitan buscar una victoria o una actuación destacada antes de que la carrera avance.

Los nombres que pueden animar la etapa

Además de Brennan, hay varios corredores que aparecen como alternativas para un día en el que la estrategia tendrá tanto peso como las piernas.

Mads Pedersen es uno de los principales nombres a seguir. Para el danés tampoco parece ideal permanecer protegido dentro del lote durante toda la jornada, por lo que deberá buscar movimientos que le permitan cambiar el guion.

Entre los corredores que podrían sorprender están Hugo Hofstetter y Pau Miquel, ambos con posibilidades de aprovechar un escenario favorable. INEOS, por su parte, puede jugar sus cartas con Axel Laurance o Ben Turner.

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También está Bryan Coquard, quien protagonizó una de las sorpresas de la carrera al conseguir una victoria en una ronda de tres semanas en el epílogo de su carrera. En una Vuelta que ha demostrado ser impredecible, todavía hay espacio para otro golpe inesperado, incluso si finalmente se produce un embalaje.

Movistar tendrá otra situación para analizar con Orluis Aular, aunque el venezolano llega después de haber realizado un importante esfuerzo en la montaña. Una alternativa podría ser Romeo, quien tendría que intentar la fuga si el equipo decide no reservar a todos sus corredores para respaldar a Enric Mas.

Enric Mas, segundo día de rojo

Mientras los velocistas y aventureros buscarán quedarse con la victoria de etapa, Enric Mas afrontará por segundo día consecutivo la jornada con el maillot rojo.

El español de Movistar lidera la clasificación general con una ventaja de 1:18 sobre Primoz Roglic, segundo en la general con Red Bull Bora. El austríaco Felix Gall, de Decathlon, ocupa la tercera posición a 1:39 del líder.

Hora y dónde ver la etapa 10 de la Vuelta a España

Fecha: martes 1 de septiembre.

Hora de inicio de transmisión: 8:45 a.m. (hora Colombia).

TV: Caracol Sports y ditu.

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