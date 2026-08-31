Daniel Muñoz ya es del Nottingham Forest: así presentó el club al colombiano

El lateral colombiano fue presentado oficialmente por el histórico club inglés, al que llega procedente del Crystal Palace por 25 millones de euros y donde volverá a ser dirigido por Oliver Glasner. Foto: Nottingham Forest

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Daniel Muñoz ya tiene nueva casa en Inglaterra. Después de varias semanas de rumores, interés y negociaciones, el Nottingham Forest hizo oficial la llegada del lateral antioqueño, quien emprende una nueva etapa en la Premier League luego de convertirse en una de las piezas importantes del Crystal Palace durante los últimos dos años y medio.

El colombiano llega al histórico equipo inglés por una cifra de 25 millones de euros, procedente del Crystal Palace, y se convierte en el quinto fichaje del Forest en este mercado de verano. Su llegada fue una petición expresa del técnico austriaco Oliver Glasner, entrenador con el que Muñoz compartió una etapa especialmente exitosa en el conjunto londinense.

Así presentó Nottingham Forest a Daniel Muñoz

El club preparó una campaña de expectativa para anunciar al colombiano. La primera imagen mostró a un jugador de espaldas, mientras en un televisor ubicado al fondo aparecía la bandera de Colombia. Después, Muñoz apareció en un video acompañado por lo que parecían ser hinchas del Nottingham Forest, mientras se escribía en su muñeca la sigla “NFFC”, en referencia al nuevo equipo.

Las publicaciones continuaron con diferentes momentos de la llegada del antioqueño, de 30 años. Entre ellas estuvo su primera charla con Oliver Glasner, un saludo de su amigo y basquetbolista de la NBA, Jimmy Butler, además de diferentes dinámicas y sus primeras declaraciones como jugador del conjunto inglés.

La transferencia representa un nuevo paso en la carrera del colombiano, quien anteriormente defendió las camisetas de Águilas Doradas, Atlético Nacional, Genk de Bélgica y Crystal Palace. Además, será el primer colombiano en la historia del Nottingham Forest.

Muñoz habló de su llegada al Forest

En sus primeras declaraciones para los medios oficiales del club, Muñoz se mostró ilusionado con el nuevo reto y destacó la mentalidad ganadora que encontró en su nueva institución.

“Este es un club ganador. Creo que cuando esa es la expectativa, la mentalidad, tanto para la directiva y el cuerpo técnico como para los jugadores, eso lo hace especial”, manifestó el colombiano.

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El lateral también destacó el crecimiento del Nottingham Forest durante los últimos años y sus aspiraciones para el futuro.

“Este es un club que ha luchado mucho en los últimos años, ha competido con ahínco, llegó a las semifinales de la Europa League... Creo que tiene objetivos aún mayores para el futuro, y eso es precisamente lo que me gusta del Forest, y por eso decidí venir aquí”, agregó.

Muñoz también habló de su vínculo con Glasner, una relación que terminó siendo determinante para su llegada al equipo. El entrenador austriaco fue uno de los principales responsables de solicitar su contratación después de haberlo dirigido en el Crystal Palace.

“Creo que Oliver Glasner es especial, tengo una muy buena relación con él e hicimos grandes cosas juntos, fue un período increíblemente especial. Lo que hizo con nuestro club anterior, me genera mucho respeto y admiración”, aseguró.

¿Qué dorsal usará Daniel Muñoz?

El Nottingham Forest confirmó que Daniel Muñoz utilizará el número 27. El colombiano no podrá conservar el 12 que llevaba en el Crystal Palace, pues ese dorsal pertenece actualmente al arquero brasileño John Victor.

Será, además, la primera vez que Muñoz utilice el 27 durante su carrera a nivel de clubes. Antes vistió los números 21, 22 y 23.

La camiseta 27 del City Ground había sido utilizada recientemente por Omar Richards, mientras que el arquero Stefan Ortega la llevó durante la temporada pasada, después de su llegada en enero procedente del Manchester City.

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¿Cuándo podría debutar Muñoz?

El estreno del colombiano con Nottingham Forest podría producirse rápidamente. De acuerdo con la información entregada por el propio club, Muñoz podría debutar el sábado 5 de septiembre, cuando su nuevo equipo reciba al Tottenham en el City Ground.

Las entradas para ese encuentro ya están agotadas, por lo que existe expectativa entre los aficionados por ver por primera vez al nuevo número 27 en acción.

El Forest ha disputado hasta ahora dos partidos de Premier League: perdió frente al Leeds y empató contra el Liverpool.

El adiós del Crystal Palace

Con su llegada al Nottingham Forest, Muñoz pone punto final a una etapa de dos años y medio con el Crystal Palace, club en el que se convirtió en uno de los futbolistas importantes y con el que consiguió la FA Cup, la Community Shield y la UEFA Conference League.

El conjunto londinense también dedicó publicaciones al colombiano para despedirlo y recordar su aporte durante su paso por la institución. “Historia hecha. Ha sido un placer”, escribió el Crystal Palace en sus redes sociales.

Ahora, el antioqueño cambia de camiseta, pero continuará en la Premier League. Su próximo desafío será defender los colores del Nottingham Forest y volver a trabajar bajo las órdenes de Glasner, con quien ya vivió una de las etapas más exitosas de su carrera.

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