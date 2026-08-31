Messi se despidió de la selección de Argentina: los números que dejan una carrera histórica

Lionel Messi cerró una historia de 21 años con la selección de Argentina con un legado inmenso que lo llevó a la gloria mundial. Foto: EFE - TOLGA BOZOGLU

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Lionel Messi le puso punto final a su historia con la selección de Argentina después de 21 años y dejó detrás una colección de cifras que ayudan a dimensionar lo que significó su paso por la Albiceleste. Desde aquel debut accidentado contra Hungría en 2005, cuando apenas estuvo 90 segundos en cancha antes de ser expulsado, hasta su último Mundial en 2026, el argentino construyó un recorrido que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas con mayores registros históricos en selecciones.

Fueron 207 partidos, 125 goles, 16.367 minutos, 133 capitanías y cuatro títulos con la selección Mayor. Una trayectoria que comenzó con aquel adolescente que llegó desde Barcelona y terminó con el mismo futbolista convertido en capitán y referente de una generación que consiguió los trofeos que durante años parecieron esquivos.

207 partidos y 133 veces como capitán

De los 207 encuentros que disputó Messi con Argentina, 134 terminaron en victoria, 41 en empate y 31 en derrota. El rosarino fue titular en 185 oportunidades y entró como suplente en las otras 22.

En total, acumuló 16.367 minutos dentro del campo y llevó la cinta de capitán en 133 partidos. El dato refleja también su evolución dentro del seleccionado: pasó de ser una de las figuras jóvenes que comenzaban a abrirse camino a convertirse en el líder de la etapa más exitosa de la historia reciente de Argentina.

La distribución de sus apariciones muestra además la dimensión de su longevidad. Messi jugó 72 partidos por Eliminatorias, 61 amistosos, 39 por Copa América, 34 en Mundiales y uno por la Finalissima. En otras palabras, su presencia atravesó durante más de dos décadas prácticamente todos los escenarios posibles con la selección Mayor.

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La camiseta número 10 terminó siendo suya

También hubo una evolución en los dorsales que utilizó. Messi disputó 11 partidos con el número 19 y 24 con el 18, pero fue la camiseta número 10 la que terminó quedando asociada definitivamente con su figura.

Fueron 172 partidos con el número 10, un dorsal que durante buena parte de su carrera estuvo inevitablemente ligado a la comparación con Diego Maradona.

125 goles: Bolivia, su rival preferido

Si los 207 partidos hablan de continuidad, los 125 goles explican su influencia ofensiva. Messi termina su carrera internacional como segundo máximo goleador de selecciones, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, quien suma 146 tantos con Portugal.

El argentino aparece por delante del iraní Ali Daei, con 108; el indio Sunil Chhetri, con 95; y el belga Romelu Lukaku, con 93.

Entre todos sus rivales, Bolivia fue la selección a la que más goles le marcó: 11 en 12 partidos. Después aparecen Venezuela y Ecuador, con siete tantos cada uno, mientras que a Uruguay le anotó seis.

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Brasil, Paraguay y Chile recibieron cinco goles de Messi cada uno. También convirtió cinco veces contra Guatemala y Estonia; cuatro frente a México y Panamá, y tres ante Nigeria, Croacia, Suiza y Haití.

Su lista de víctimas también recorre una enorme variedad de rivales de distintos continentes.

Cuatro títulos con la selección Mayor

La dimensión de Messi con Argentina no se limita a las estadísticas individuales. Después de años marcados por las derrotas y las finales perdidas, el delantero consiguió finalmente completar el palmarés que buscaba con la Selección Mayor.

Fueron cuatro títulos: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Catar 2022.

A ese palmarés se suman dos conquistas obtenidas en sus etapas con las selecciones juveniles: el Mundial Sub 20 y el título olímpico con el Sub 23.

La Copa América de 2021, conquistada en el Maracaná, marcó un cambio definitivo en su relación con la Selección. Después llegó la Finalissima y, finalmente, el Mundial de Qatar 2022, donde Messi levantó como capitán la Copa del Mundo que había perseguido durante toda su carrera.

Segundo en partidos y segundo en goles

La posición de Messi en las estadísticas históricas también resulta llamativa por una coincidencia: termina segundo tanto en partidos como en goles entre los registros mencionados.

Sus 207 apariciones lo ubican detrás de Cristiano Ronaldo, que suma 233 con Portugal. Después aparecen Bader Al-Mutawa y Luka Modric, ambos con 202, y Soh Chin Aun, con 195.

En la tabla de goleadores ocurre exactamente lo mismo. Cristiano Ronaldo lidera con 146 y Messi queda segundo con 125. Ali Daei, Chhetri y Lukaku completan los siguientes lugares mencionados.

Pero detrás de cada cifra queda una historia mucho más extensa. Está aquel debut ante Hungría que duró apenas 90 segundos, las frustraciones que durante años alimentaron cuestionamientos, el momento en que anunció que no continuaría con Argentina, su regreso y la transformación que terminó llevándolo a levantar los títulos que parecían pendientes.

También está España, un rival particularmente ligado a su historia. La posibilidad de que Messi jugara para el seleccionado español aceleró el operativo de la AFA para vestirlo de albiceleste cuando todavía era muy joven y se formaba en Barcelona. Más de dos décadas después, España fue el rival de Argentina en la final del Mundial 2026, el partido que cerró su recorrido internacional.

207 partidos, 125 goles, 133 capitanías, 16.367 minutos y cuatro títulos resumen una parte de la carrera de Messi con Argentina. Después de 21 años, el ciclo llegó a su final y dejó una colección de números que permite dimensionar por qué su historia con la Albiceleste será tan difícil de repetir.

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