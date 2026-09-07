Así será la etapa 16 de la Vuelta a España 2026: hora, recorrido y dónde ver en vivo

La Vuelta a España 2026 retoma la competencia este martes con la etapa 16, un recorrido de 181,1 kilómetros entre Cortegana y La Rábida. Foto: EFE - Javier Lizón

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La tercera y última semana de la Vuelta a España 2026 comenzará este martes 8 de septiembre con una jornada que puede tener un desenlace rápido, pero que no estará exenta de dificultades. Tras la jornada de descanso, el pelotón retomará la carretera con la disputa de la etapa 16, un recorrido de 181,1 kilómetros entre Cortegana y La Rábida, en Palos de la Frontera, que aparece como una de las últimas oportunidades para los esprinters antes de afrontar el tramo definitivo de la carrera.

La jornada no tendrá puertos de montaña categorizados ni zonas de bonificación, aunque sí contará con un perfil cambiante durante buena parte de su recorrido. Serán 1.980 metros de desnivel acumulado en una etapa que comenzará con terreno sinuoso, repechos y ascensos, para posteriormente dar paso a una segunda mitad mucho más favorable para los corredores rápidos.

Una primera mitad con repechos

La salida estará ubicada en Cortegana, desde donde los corredores afrontarán inicialmente un ascenso y posteriormente un repecho antes de llegar a Fuenteheridos, alrededor del kilómetro 22.

Después de ese tramo, el recorrido llevará al pelotón en descenso por Aracena y posteriormente hacia las Minas de Riotinto. Será una primera parte marcada por un terreno ondulado y sinuoso, pese a la ausencia de puertos categorizados.

El panorama comenzará a cambiar a partir del kilómetro 111, cuando llegará el tramo más llano de la jornada. Poco después, en el kilómetro 114,5, estará ubicado el esprint intermedio de Villarrasa.

El viento, otro factor a tener en cuenta

Aunque la etapa está planteada como una de las últimas grandes opciones para los velocistas, el recorrido no será completamente plano. Tras el esprint intermedio, los corredores afrontarán una breve subida y luego un descenso en Lucena del Puerto.

En la parte final, el trazado volverá a presentar algunas ondulaciones mientras el pelotón pasa por Moguer y Palos de la Frontera, antes de dirigirse hacia La Rábida.

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Además del perfil, las condiciones de la jornada podrían jugar un papel importante. El recorrido estará próximo al mar en su tramo definitivo, por lo que las ráfagas de viento procedentes del mar podrían convertirse en uno de los factores a vigilar durante la etapa.

¿Habrá llegada al esprint?

Si el pelotón consigue controlar las diferentes situaciones que pueda generar el recorrido, la etapa tiene una posibilidad clara de terminar en una llegada masiva en La Rábida.

Por eso, Matthew Brennan y el Team Visma aparecen como previsibles protagonistas de una jornada que representa una de las últimas oportunidades para los velocistas de buscar una victoria en esta Vuelta a España.

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La etapa 16 también marcará el inicio del tramo más decisivo de la ronda española. Con cuatro maillots todavía en juego, los corredores entrarán en la última semana de competición después de la jornada de descanso, con la carrera acercándose a sus días definitivos.

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