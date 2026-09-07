Santa Fe vs Vasco da Gama: hora y dónde ver en vivo el partido de cuartos en Sudamericana

El cuadro cardenal busca otro golpe internacional después de eliminar a River Plate en Buenos Aires, mientras el conjunto brasileño llega con varias ausencias importantes. Foto: Archivo Particular

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Independiente Santa Fe vuelve a tener una cita con la historia en la Copa Sudamericana. Después de protagonizar uno de los grandes golpes de la competencia al eliminar a River Plate en Buenos Aires, el equipo cardenal regresa a El Campín para afrontar los cuartos de final, esta vez contra Vasco da Gama, en una serie que comenzará en Bogotá.

El conjunto capitalino llega a este compromiso con un importante impulso anímico, especialmente por lo ocurrido en Argentina. Santa Fe consiguió superar a River en el estadio Más Monumental luego de una histórica tanda de penales y selló así su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental. A ese resultado se sumó posteriormente una victoria en el clásico, en el que derrotó 3-2 a su rival, aumentando todavía más la confianza del equipo.

Sin embargo, el panorama más reciente dejó un sabor diferente. En su último partido de la Liga BetPlay, Santa Fe recibió a Fortaleza y tuvo la victoria en sus manos: se fue al descanso ganando 2-0, pero terminó cediendo el empate 2-2 en el último minuto. El resultado le impidió afianzarse en el grupo de los ocho y, aunque terminó la fecha en la séptima posición, todavía tiene equipos por detrás con partidos pendientes que podrían modificar esa situación cuando se complete el calendario.

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El partido de ida de los cuartos de final se disputará este martes en el estadio El Campín, donde Santa Fe buscará conseguir una ventaja antes de viajar a Brasil para definir la serie.

Vasco llega a Bogotá con varias ausencias

El conjunto brasileño aterrizó este domingo en la capital colombiana con una delegación de 25 jugadores. Sin embargo, Pedro Emanuel decidió prescindir de varios futbolistas importantes para el primer duelo de la serie.

Entre los ausentes aparecen los colombianos Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta, además del brasileño Adson, extremo derecho. A ellos se suma Thiago Mendes, quien deberá cumplir una fecha de suspensión, y el argentino Facundo Colidio, exjugador de River Plate, quien no está inscrito para esta instancia de la Copa Sudamericana.

La ausencia de Gómez es especialmente significativa. El extremo chocoano, surgido de las divisiones inferiores de Millonarios, ha sido una de las figuras de Vasco durante 2026. En lo corrido del año suma siete goles y cuatro asistencias en 42 partidos disputados en todas las competencias.

De acuerdo con Globo Esporte, la decisión del entrenador brasileño responde a una estrategia para gestionar la nómina, debido a que Vasco se encuentra disputando tres competencias de manera simultánea.

Hora y dónde ver el partido de Santa Fe vs. Vasco da Gama en Copa Sudamericana

Fecha: martes 8 de septiembre de 2026

Hora: 5:00 p.m., hora de Colombia

Estadio: El Campín

TV: Dsports y SGO

Vasco también pelea en otros frentes

Mientras afronta los cuartos de final de la Sudamericana, el equipo de Río de Janeiro también está instalado en las semifinales de la Copa de Brasil, instancia en la que se enfrentará a Palmeiras.

Su situación más complicada está en el Brasileirao. Vasco ocupa actualmente la casilla 17, en zona de descenso, y está a tres puntos de la salvación. Además, llega al duelo contra Santa Fe después de perder 1-0 el clásico frente a Fluminense.

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Ante las bajas de Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta, Pedro Emanuel sí incluyó en la convocatoria a los otros dos colombianos de su plantel: Johan Rojas y Marino Hinestroza, este último recientemente incorporado después de destacarse con Atlético Nacional.

Con estos antecedentes, Santa Fe y Vasco da Gama comenzarán en Bogotá una serie que pondrá nuevamente al conjunto cardenal ante la posibilidad de dar otro golpe en la Copa Sudamericana. El primer capítulo se escribirá en El Campín, después de la histórica clasificación del equipo colombiano en Buenos Aires.

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