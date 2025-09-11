Así será la etapa 19 de la Vuelta a España 2025: hora, recorrido y dónde ver

La decimonovena etapa entre la Rueda y Guijuelo tendrá 161.9 km y será mayormente llana, ideal para que los velocistas sean los protagonistas de la jornada. Foto: EFE - Javier Lizón

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La jornada de viernes los protagonistas volverán a ser los esprinters, con una etapa con una transición mayormente plana y ondulada, pensada para fugas tempranas o para que los equipos con velocistas tomen el control para una llegada masiva, aunque la llegada tendrá un condimento especial.

Con un recorrido de 161,9 kilómetros entre Rueda y Guijuelo, la jornada se perfila como una de las últimas oportunidades para los velocistas que aún resisten en la carrera. Sin embargo, el trazado guarda un detalle que impide hablar de un sprint completamente llano: los últimos 2,3 kilómetros se disputarán en un repecho con una pendiente media del 3%, terreno ideal para corredores potentes capaces de rematar en llegadas exigentes.

El nombre que más resuena en la previa es el del danés Mads Pedersen (Lidl–Trek), quien ya ha demostrado en ediciones anteriores su capacidad para imponerse en este tipo de finales. A su lado aparecen Jasper Philipsen, especialista en embalajes masivos, y el británico Ben Turner, que llega con la confianza suficiente para desafiar a los grandes favoritos. En clave latinoamericana, el venezolano Orluis Aular (Movistar Team) buscará dar la sorpresa y consolidarse entre los nombres destacados del sprint en la última semana de competencia.

Altimetría y recorrido de la etapa 19

El diseño de la etapa, sin puertos categorizados y con un terreno predominantemente favorable, responde a la intención de los organizadores de mantener a los velocistas en carrera hasta Madrid.

En varias ediciones recientes, muchos de ellos optaron por abandonar antes de las últimas etapas, centradas en la montaña y la contrarreloj final. Esta vez, la organización ha incluido un incentivo para que los sprinters permanezcan: una jornada que, sin ser del todo llana, abre un escenario de espectáculo y posibles sorpresas en los metros finales.

El repecho que conduce a la meta en Guijuelo obliga a un esfuerzo sostenido y sin tregua. La carretera recta y constante, endurecida en los últimos metros, puede romper los cálculos de los trenes de lanzamiento y dejar espacio para que algún atacante se adelante al sprint. Además, el desgaste acumulado de tres semanas de competencia añade incertidumbre: las piernas no responden igual en la tercera semana, y un final explosivo puede cambiar las apuestas.

Mientras tanto, la clasificación general mantiene un foco claro en la batalla entre Jonas Vingegaard y João Almeida. En la jornada previa, disputada contra el cronómetro, el portugués fue más incisivo y logró descontar diez segundos al líder danés, aunque la brecha se mantiene en 40 segundos. Almeida dejó la sensación de que, con un recorrido más extenso, podría haber recuperado aún más tiempo. Tom Pidcock sigue tercero a 2:39, mientras Jai Hindley y Giulio Pellizzari completan el top-5, aunque con desventajas superiores a los tres minutos.

El día dejó también movimientos interesantes: el estadounidense Matthew Riccitello escaló hasta la sexta plaza de la general, relegando a Sepp Kuss al séptimo lugar. Entre los colombianos, hubo señales positivas: Santiago Buitrago avanzó hasta la decimoquinta casilla y mantiene viva la ilusión de entrar en el top-10; Harold Tejada continúa 12 a 12:24; y Egan Bernal, pese a estar 16 a más de media hora, se aferra a terminar con solidez en Madrid. Con la montaña aún en el horizonte, las próximas jornadas se anuncian decisivas tanto para el maillot rojo como para las aspiraciones de los escaladores latinoamericanos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador