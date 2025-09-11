La Vuelta anunció decisión por protesta en favor de Palestina en la última etapa

Las protestas en favor de Palestina han marcado la actual edición de La Vuelta. Foto: EFE - Ana F Barredo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades de la ciudad de Madrid desplegarán casi el doble de agentes de la policía municipal para la llegada de la Vuelta ciclista, que se ha visto perturbada por manifestaciones propalestinas que han obligado a acortar varias etapas.

“En cuanto a policía municipal, se acercará a los 800 efectivos a lo largo de la carrera del domingo (...) Estaba previsto inicialmente un dispositivo de en torno a 500 agentes” para el recorrido de 40 kilómetros, anunció el jueves en rueda de prensa Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid.

El dispositivo “prácticamente duplica el que teníamos”, dijo Sanz, un día después de que la delegación del gobierno en la región de Madrid anunciara el despliegue de un refuerzo “extraordinario” de agentes de la policía nacional para la llegada de la carrera este fin de semana.

Los 800 policías municipales se sumarán a los 1.100 agentes de la policía nacional que reforzarán la seguridad ante la previsión de que ocurran manifestaciones propalestinas.

Las protestas piden principalmente que se retire de la carrera al equipo Israel-Premier Tech, creado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams y que cuenta con un solo corredor de nacionalidad israelí.

El sábado ya se sumarán 400 agentes de la Guardia Civil como refuerzo para la penúltima etapa, que discurre casi toda en la región de Madrid.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador