No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

La Vuelta anunció decisión por protesta en favor de Palestina en la última etapa

En medio de un ambiente cargado de polémica, hay convocatoria para sabotear la fracción final que llegará a Madrid este domingo.

Agencia AFP
11 de septiembre de 2025 - 01:19 p. m.
Las protestas en favor de Palestina han marcado la actual edición de La Vuelta.
Las protestas en favor de Palestina han marcado la actual edición de La Vuelta.
Foto: EFE - Ana F Barredo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades de la ciudad de Madrid desplegarán casi el doble de agentes de la policía municipal para la llegada de la Vuelta ciclista, que se ha visto perturbada por manifestaciones propalestinas que han obligado a acortar varias etapas.

“En cuanto a policía municipal, se acercará a los 800 efectivos a lo largo de la carrera del domingo (...) Estaba previsto inicialmente un dispositivo de en torno a 500 agentes” para el recorrido de 40 kilómetros, anunció el jueves en rueda de prensa Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid.

Vínculos relacionados

Millonarios confirmó la gravísima lesión de Juan Carlos Pereira
Colombia terminó con una medalla el Campeonato Mundial de Tiro con Arco
Fernando Batista dejó la selección de Venezuela tras quedar fuera del Mundial

El dispositivo “prácticamente duplica el que teníamos”, dijo Sanz, un día después de que la delegación del gobierno en la región de Madrid anunciara el despliegue de un refuerzo “extraordinario” de agentes de la policía nacional para la llegada de la carrera este fin de semana.

Los 800 policías municipales se sumarán a los 1.100 agentes de la policía nacional que reforzarán la seguridad ante la previsión de que ocurran manifestaciones propalestinas.

Las protestas piden principalmente que se retire de la carrera al equipo Israel-Premier Tech, creado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams y que cuenta con un solo corredor de nacionalidad israelí.

El sábado ya se sumarán 400 agentes de la Guardia Civil como refuerzo para la penúltima etapa, que discurre casi toda en la región de Madrid.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Agencia AFP

Temas recomendados:

La Vuelta 2025

La Vuelta a España 2025

Ciclismo

Noticias de Ciclismo

Etapa Vuelta a España

Palestina

Palestina Vuelta a España

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar