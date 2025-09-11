Filippo Ganna ganó la contrarreloj de la Vuelta a España: así quedó la general

Filippo Ganna, en la etapa de crono. Foto: EFE - JAVIER LIZÓN

Filippo Ganna volvió a demostrar, este jueves en la crono de la etapa 18 de La Vuelta a España, por qué es el gran especialista de la velocidad.

El italiano del Ineos Grenadiers dominó la contrarreloj con un tiempo de 13:00 minutos y sumó su victoria número 29 en este tipo de pruebas.

“En la primera parte no encontré el ritmo, pero al final lo di todo. Ha sido duro volver después del Tour y sufrir en las montañas, pero hoy estoy muy contento”, declaró el corredor. Jay Vine quedó a menos de un segundo, confirmando su gran estado de forma como líder de la montaña.

Así quedó la clasificación general

La batalla por la general estuvo centrada en Jonas Vingegaard y João Almeida.

El portugués fue tercero en la etapa, con 13:08 minutos, y logró descontar diez segundos al danés, que paró el cronómetro en 13:18. Almeida había sido más rápido en los dos puntos intermedios, por lo que quedó la sensación de que en un recorrido más largo podría haber recortado más diferencia.

A pesar del esfuerzo, Vingegaard mantiene con solidez el liderato. Ahora comanda la clasificación general con 40 segundos de ventaja sobre Almeida y 2:39 sobre Tom Pidcock, que sigue tercero. Jai Hindley y Giulio Pellizzari completan el top-5, aunque ya a más de tres minutos del líder.

La sorpresa del día fue el ascenso de Matthew Riccitello a la sexta posición de la general, beneficiado por su buen desempeño en la crono. Sepp Kuss cedió un puesto y ahora es séptimo, mientras que Santiago Buitrago escaló hasta la decimoquinta casilla gracias a una buena actuación.

Los colombianos tuvieron un día positivo: Harold Tejada se mantiene 12° a 12:24, mientras que Egan Bernal sigue 16° a 34:47. Buitrago, por su parte, quedó a 34:19 y sigue soñando con meterse al top-10 en las etapas de montaña que restan.

