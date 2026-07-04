Así será la etapa dos del Tour de Francia 2026: hora, altimetría y dónde ver a Egan Bernal

El recorrido entre Tarragona y Barcelona tendrá un final explosivo con tres ascensos a Montjuic, donde los favoritos al título volverán a medir fuerzas. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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La primera batalla del Tour de Francia 2026 ya dejó un líder y abrió diferencias, aún mínimas, entre los principales aspirantes al título. El danés Jonas Vingegaard se convirtió en el primer portador del maillot amarillo luego de que el Visma-Lease a Bike se impusiera en la contrarreloj por equipos disputada en Barcelona, una actuación que le permitió comenzar la edición 113 de la ronda francesa al frente de la clasificación general.

El equipo neerlandés aventajó por ocho segundos al Netcompany INEOS, donde milita el colombiano Egan Bernal, mientras que el UAE Team Emirates-XRG de Tadej Pogačar cedió algunos segundos más, aunque el esloveno dejó buenas sensaciones tras su potente ascenso final a Montjuic. Ahora, con la primera etapa en línea del Tour, los favoritos tendrán una nueva oportunidad para medir fuerzas en un escenario que vuelve a tener como protagonista la emblemática colina barcelonesa.

Montjuic vuelve a ser el gran juez

El Tour de Francia 2026 disputará este domingo su segunda etapa con un recorrido de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, una jornada que, aunque comienza con un perfil favorable, terminará con un exigente circuito que puede provocar los primeros ataques entre los hombres de la clasificación general.

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La etapa estará dividida en dos partes claramente diferenciadas. Durante la primera mitad, el recorrido será prácticamente llano y transcurrirá en gran parte junto al mar Mediterráneo. Sin embargo, antes del desenlace, el pelotón deberá superar la Cota de Begues, un puerto de segunda categoría de 6,1 kilómetros al 6,5 % de pendiente media, la primera subida puntuable para el premio de la montaña en esta edición.

Un circuito explosivo para definir la etapa

Tras superar el sprint especial del día y atravesar la zona del Garraf, el pelotón llegará a Barcelona para afrontar un circuito inspirado en el tradicional final de la Volta a Cataluña.

Los últimos 20 kilómetros estarán marcados por tres ascensos a Montjuic, una subida de 1,6 kilómetros con una pendiente media del 9,3 %, seguida de un descenso de aproximadamente un kilómetro antes de afrontar la rampa final hacia el Estadio Olímpico, con 700 metros al 7 % de desnivel, donde estará ubicada la meta.

Altimetría de la etapa 2 del Tour de Francia 2026

Una jornada ideal para los corredores explosivos

Aunque no se trata de un final de alta montaña, el recorrido ofrece el terreno perfecto para que los especialistas en llegadas explosivas, conocidos como puncheurs, peleen por la victoria de etapa. Al mismo tiempo, los principales candidatos al título deberán permanecer atentos para evitar perder tiempo en un circuito que favorece los ataques.

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El prestigio de este desenlace queda reflejado en los recientes ganadores de este mismo final en la Volta a Cataluña: Remco Evenepoel en 2023, Tadej Pogacar en 2024 y Primoz Roglic en 2025.

Hora y dónde ver la segunda etapa del Tour de Francia 2026

Fecha: domingo 5 de julio.

Hora: 7:30 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.

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