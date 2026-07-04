Jonas Vingegaard se quedó con la primera etapa del Tour de Francia 2026

Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike celebra su primer podio en el Tour de Francia 2026, este sábado 4 de julio. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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El danés Jonas Vingegaard vistió el primer maillot amarillo de la edición 113 del Tour de Francia. El dos veces campeón de esta gran se quedó con el primer lugar de la clasificación general tras la victoria de su equipo Visma-Lease a Bike en la contrarreloj por equipos, este sábado 4 de julio de 2026 en Barcelona.

La escuadra neerlandesa conquistó la crono, con ocho segundos de ventaja sobre el Netcompany Ineos del ciclista colombiano Egan Bernal y liderado por el italiano Filippo Ganna, quien quedó segundo en la general a 12 segundos del tercero, el esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates - XRG.

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El prodigio francés Paul Seixas, que llegó a meta en solitario como la mayoría de los hombres fuertes de la carrera, terminó a 39 segundos con su equipo Decathlon CMA CGM (6º puesto).

El Lidl-Trek del español Juan Ayuso terminó cuarto, a 16 segundos, justo por delante del equipo Red Bull Bora, a 19 segundos, con Remco Evenepoel, que terminó solo, por delante de Florian Lipowitz.

Gracias a este éxito, Vingegaard recupera el maillot amarillo que había llevado por última vez en los Campos Elíseos de París tras ganar su segundo y último Tour de Francia en 2023.

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Muy en forma, el danés se lanzó en la última subida que llevaba a la meta trazada frente al estadio Olímpico, en la cima de la colina de Montjuïc, tras un recorrido de 19,6 km completado en solo 21 minutos y 47 segundos.

Visma superó a Netcompany Ineos, que era favorito para este crono. Pero el equipo británico tuvo que cambiar sus planes en pleno recorrido después de perder al francés Kévin Vauquelin, que estaba designado como líder.

Pogacar también pareció estar muy fuerte, con una fulgurante ascensión final en la que dejó atrás a su lugarteniente mexicano, Isaac del Toro, para ponerse también el maillot de lunares rojos que lo señala como el mejor escalador.

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Clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la primera etapa

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