Jhon Córdoba se pierde el resto del mundial con la selección de Colombia

Jhon Córdoba sale lesionado del partido entre Colombia y Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Se confirmó lo peor para Jhon Andrés Córdoba Copete y para la selección de Colombia. El delantero de 33 años del Krasnodar de Rusia sufrió una lesión en su aductor izquierdo y se pierde lo que queda de la Copa Mundial de la FIFA.

La noticia fue confirmada por el periodista de Win Sports René Wedekind, enviado especial del canal a la Copa del Mundo. La molestia que sintió Córdoba en el partido contra Ghana le provocó una lesión muscular.

Aunque aún resta la confirmación oficial de parte de la Federación Colombiana de Fútbol, lo más probable es que esta información se ratifique, configurando la única baja de la Tricolor durante el Mundial 2026 que sigue su curso.

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¿Qué estaba pasando con Jhon Córdoba?

El delantero colombiano ya venía con inconvenientes físicos antes de conocerse la lista de 26 jugadores convocados. Incluso no pudo hacer parte de la concentración que llevó a cabo el técnico Néstor Lorenzo en Medellín.

Aunque siempre ha sido de los casi fijos en las alineaciones del argentino, Jhon no hizo parte de los titulares contra Uzbekistán y la República Democrática, pero en este último entró de cambio por Luis Suárez.

Eso sí, parece que se había recuperado de sus dolencias, pues fue titular en el empate 0-0 contra Portugal. Y volvió a ser inicialista en el duelo de los 16avos de final contra Ghana, pero la dicha le duró apenas siete minutos.

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¿Qué pasará ahora con Jhon Córdoba?

A menos de 10 minutos del partido, Córdoba corrió por un balón dividido y sintió un “pinchazo” en su aductor izquierdo. De inmediato fue sustituido por Luis Javier Suárez, quien terminó asistiendo a Jhon Arias para el único gol del encuentro.

Volviendo al delantero chocoano, aún se desconoce su destino en Norteamérica 2026. Está claro que ya no podrá hacer parte de los jugadores disponibles para el DT colombiano, pero puede mantenerse concentrado.

Habrá que también estar a la espera de lo que comunique oficialmente su club ruso, pues es posible que abandone el campeonato del mundo y viaje para iniciar su recuperación. Una baja sensible para las aspiraciones de Colombia en este Mundial 2026.

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