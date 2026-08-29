Así será la novena etapa de la Vuelta a España 2026: hora y recorrido de alta montaña

La Vuelta cambia de escenario tras el abandono de Pogacar y tendrá en el Alto de Aitana su primer gran examen para los aspirantes al título. Foto: EFE - Javier Lizon

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La Vuelta a España 2026 afrontará este domingo su primera gran cita de alta montaña con un escenario completamente diferente al que se esperaba hace apenas unos días. La caída de Tadej Pogacar en la octava etapa, que provocó su abandono y lo dejó fuera de lo que resta de temporada, abrió de par en par la pelea por el maillot rojo. Ahora, Enric Mas llegará a la novena etapa como líder y deberá defender esa posición en una jornada considerada como la etapa reina de la primera semana.

El español del Movistar heredó el liderato tras la retirada de Pogacar y encabeza la clasificación general con un tiempo acumulado de 23 horas y 24 minutos. Mas se convirtió, además, en el primer español que viste el maillot rojo desde Jesús Herrada en 2018.

Pero la atención estará puesta también en lo que ocurra detrás. Felix Gall es segundo, a 1:11, mientras que Primoz Roglic cayó al tercer lugar, a 1:33, después de perder 33 segundos respecto al grupo de Mas. Kuss ocupa la cuarta posición, a 2:15; Onley es quinto, a 2:16, y Carapaz sexto, a 2:22. Mattias Skjelmose, Harold Tejada, Gregor Mühlberger y Jakob Omrzel completan las diez primeras posiciones.

El duro golpe que cambió la Vuelta

La nueva realidad de la carrera llega después de una etapa 8 marcada por los accidentes y, especialmente, por la caída de Pogacar. El esloveno, que había confirmado desde las primeras jornadas su condición de gran favorito, había ganado tres de las primeras siete etapas y llegaba como líder indiscutido.

Sin embargo, a unos 30 kilómetros de la meta, cuando el pelotón avanzaba compacto, perdió el control de su bicicleta tras encontrarse con una roca de tamaño considerable. Todavía no se conoce con precisión si intentó esquivarla o qué ocurrió exactamente en ese instante, pero el resultado fue una caída que también involucró a otros corredores y que tuvo a Pogacar como el más afectado.

El parte médico confirmó una conmoción cerebral, una fractura desplazada de clavícula y una fractura cervical en la vértebra C7. Las lesiones lo obligan a poner punto final a su temporada y también frustran su intención de competir en el Mundial de Montreal.

Con su salida, la Vuelta comienza prácticamente de nuevo. Los corredores que antes tenían como principal referencia al máximo favorito ahora tienen la oportunidad de luchar por una clasificación general mucho más abierta.

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187,4 kilómetros y casi 5.000 metros de desnivel

La etapa 9 tendrá 187,4 kilómetros entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y el Alto de Aitana, con 4.952 metros de desnivel positivo acumulado y nueve ascensiones, entre puntuables y no puntuables.

La jornada comenzará con unos 24 kilómetros en los que se esperan intentos de fuga antes de llegar al Puerto de Tàrbena, de segunda categoría. Serán 7,2 kilómetros con una pendiente media del 5,4 %, bastante constante, que marcarán el primer punto importante del recorrido.

Después habrá un falso llano de unos 30 kilómetros antes de afrontar El Miserat, de primera categoría. Sus 5,2 kilómetros al 10 % lo convierten en una de las dificultades más exigentes de la jornada, con largos tramos que alcanzan hasta el 23 % de pendiente y un breve descanso intermedio que reduce la media.

Altimetría de la novena etapa de la Vuelta a España

La carrera continuará en un terreno de sube y baja hasta Tollos, de tercera categoría, con cuatro kilómetros al 5,6 %. Posteriormente, los corredores tendrán unos 25 kilómetros con tendencia al descenso antes de encontrarse con una vertiente de Tudons, de segunda categoría, de siete kilómetros al 5 %.

El recorrido todavía tendrá otra subida antes de la gran batalla. Será el Puerto de Benifallim, de segunda categoría, con 4,8 kilómetros al 6 %, seguido por unos 30 kilómetros de descenso que llevarán a los corredores hasta la base de la ascensión definitiva.

El Alto de Aitana, el gran desafío

El desenlace estará en el Alto de Aitana, de primera categoría, una subida de 22 kilómetros al 5,8 % que llevará a los corredores hasta los 1.500 metros de altitud.

La ascensión comenzará por el lado opuesto de Tudons, con unos siete kilómetros de rampas tendidas que servirán como primera aproximación a la parte más dura. Después de un corto tramo llano, llegará el tramo decisivo: los últimos 14 kilómetros hasta la cima.

La subida presenta una consistencia cercana al 7 % y varios sectores capaces de marcar diferencias. Habrá una rampa del 13 % cuando resten nueve kilómetros y otra del 12 % a falta de 5,5 kilómetros.

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Por sus características, el Alto de Aitana puede favorecer un endurecimiento progresivo de la carrera y hacer aparecer el cansancio acumulado. Es un terreno especialmente atractivo para los escaladores y una oportunidad para que los candidatos a la general comiencen a mostrar sus verdaderas cartas.

Para Enric Mas será la primera gran prueba como líder de la Vuelta a España. Y para todos sus perseguidores, la primera oportunidad real de comprobar hasta dónde pueden llegar ahora que Pogacar ya no está en el camino.

Hor y dónde ver la Vuelta a España 2026

Fecha: 30 de agosto de 2026

Hora: 6:00 a.m. (hora Colombia).

TV: Caracol Sports y ditu

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