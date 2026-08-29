Champions League 2026/27: fechas, partidos clave y los colombianos en competencia a seguir

La fase de liga de la Champions League comenzará el 8 de septiembre, con cinco colombianos en competencia. Foto: El Espectador

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La Champions League 2026/27 tendrá nuevamente presencia colombiana y esta vez serán cinco los futbolistas de nuestro país que buscarán avanzar en el torneo de clubes más importante de Europa. Luis Díaz, Dávinson Sánchez, Luis Javier Suárez, Cucho Hernández y Nelson Deossa harán parte de una fase de liga que comenzará el 8 de septiembre y que tendrá varios duelos de alto nivel desde sus primeras jornadas.

Entre los cinco representantes hay jugadores con amplia experiencia en la competición y dos debutantes. Luis Díaz llegará a su séptima participación consecutiva, mientras que Davinson Sánchez y Luis Javier Suárez afrontarán una nueva edición del certamen. Por su parte, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa tendrán su estreno en la Champions League, ambos como integrantes del Real Betis.

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Luis Díaz, el colombiano con más goles en la Champions

El atacante guajiro será nuevamente uno de los principales nombres colombianos en el torneo. Díaz disputará su segunda temporada con el Bayern Múnich y llegará a su séptima Champions consecutiva, después de haber participado anteriormente con Porto y Liverpool.

El colombiano suma 46 partidos y 17 goles en la competición, registros que lo convierten en el máximo goleador colombiano en la historia del torneo. El Bayern, además, aparece nuevamente entre los equipos llamados a pelear por el título después de haber alcanzado las semifinales en la temporada anterior.

El conjunto alemán estará en el bombo 1 y comenzará su camino el 10 de septiembre como local contra Bodo/Glimt.

Dávinson Sánchez, otra vez con Galatasaray

Dávinson Sánchez también tendrá una nueva oportunidad en la máxima competición europea. El defensor disputará su tercera Champions consecutiva con Galatasaray, después de haber jugado anteriormente el torneo con Ajax y Tottenham.

El colombiano acumula 38 partidos en la competición y volverá a ser una de las referencias defensivas del conjunto turco, que viene de alcanzar los octavos de final en la edición anterior y que estará en el bombo 3.

Galatasaray debutará el 9 de septiembre visitando al Sporting de Portugal, mientras que en la segunda jornada recibirá a Barcelona.

Luis Javier Suárez llega después de una temporada goleadora

Otro de los colombianos que tendrá protagonismo será Luis Javier Suárez, quien afrontará su tercera participación en la Champions y la segunda consecutiva con Sporting de Portugal.

El delantero samario llega después de una temporada sobresaliente: 38 goles en 53 partidos con el conjunto lisboeta y 28 tantos en la Primeira Liga, campeonato del que terminó como máximo goleador. Además, marcó cinco veces en la Champions durante la campaña anterior.

Suárez también fue protagonista de uno de los momentos destacados de la pasada edición al marcarle dos goles al Paris Saint-Germain, vigente campeón del torneo. Sporting estará en el bombo 2.

‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa, los debutantes

La principal novedad para Colombia estará en el Real Betis. ‘Cucho’ Hernández disputará por primera vez la Champions League, después de convertirse en una de las figuras del equipo sevillano durante la temporada que terminó con su clasificación al máximo torneo europeo.

El delantero pereirano fue uno de los protagonistas de la clasificación del Betis, que terminó quinto en LaLiga, y cerró la campaña como máximo goleador del equipo en todas las competiciones. Además, comenzó la nueva temporada manteniendo su influencia ofensiva al asistir a Rodrigo Riquelme en el triunfo 1-0 contra Real Sociedad.

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A su lado estará Nelson Deossa, quien también debutará en la Champions. El mediocampista se convirtió en una alternativa importante para Manuel Pellegrini y llegó después de haber disputado anteriormente la Europa League.

Deossa incluso tuvo un papel diferente durante la pretemporada, cuando Pellegrini lo utilizó como delantero centro en algunos partidos, aprovechando su potencia y capacidad para atacar los espacios.

El Betis estará en el bombo 2 y regresará a la Champions después de dos décadas. Su última participación había sido en la temporada 2005/06.

Una fase de liga con grandes partidos

La fase de liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre. Cada equipo disputará ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante. Los ocho mejores de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 tendrán que disputar los play-offs.

La primera jornada ya tendrá varios enfrentamientos destacados. Real Madrid recibirá a Inter, Atlético de Madrid visitará a Liverpool, Napoli enfrentará a Arsenal y Manchester City jugará contra Porto en Portugal. Barcelona debutará con Feyenoord, mientras que Betis visitará a Lille y Villarreal recibirá a Borussia Dortmund.

El campeón defensor, Paris Saint-Germain, comenzará su camino el 9 de septiembre frente a Slovan Bratislava en París. Después tendrá una exigente seguidilla ante Manchester City, Barcelona, Villarreal, Roma y Aston Villa.

Entre los partidos más atractivos que aparecen en el calendario también están Manchester City-PSG, en la segunda jornada; PSG-Barcelona y Bayern Múnich-Arsenal, en la tercera; Atlético de Madrid-Bayern Múnich, en la cuarta; Barcelona-Manchester City y Arsenal-Real Madrid, en la sexta; e Inter-Liverpool y Manchester United-Bayern Múnich, en la séptima.

Así será el camino hacia la final

La fase de liga terminará el 27 de enero de 2027, con los 18 partidos de la octava jornada disputándose de manera simultánea.

Los equipos que terminen entre los puestos 9 y 24 jugarán los play-offs entre el 16 y el 24 de febrero. Los octavos de final se disputarán entre el 9/10 y el 16/17 de marzo; los cuartos de final, entre el 6/7 y el 13/14 de abril; y las semifinales, entre el 27/28 de abril y el 4/5 de mayo.

La temporada tendrá su gran definición el 5 de junio de 2027, cuando se dispute la final en el estadio Metropolitano de España, casa habitual del Atlético de Madrid.

Calendario completo de la Champions League 2026/27

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