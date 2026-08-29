La clasificación general de La Vuelta a España sin Tadej Pogacar: empieza una nueva carrera

Tadej Pogacar, hasta este sábado, era el líder de La Vuelta a España. Foto: Agencia AFP

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La Vuelta a España cambió por completo en cuestión de segundos. Tadej Pogacar, líder y gran dominador de la carrera, tuvo que retirarse después de la fuerte caída que sufrió cuando faltaban cerca de 30 kilómetros para la meta.

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Un video de la transmisión permitió apreciar que una piedra en la carretera provocó el tropezón que terminó mandando al esloveno contra el asfalto.

Pogacar intentó continuar, pero el dolor y las heridas le impidieron seguir y tuvo que ser evacuado en ambulancia. Por primera vez en su carrera, abandonó una gran vuelta sin terminarla.

¿Cómo queda la general sin Pogacar dominando?

La salida del campeón del Tour de Francia supone mucho más que un cambio de líder. Pogacar había ganado tres etapas durante la primera semana y había mostrado una superioridad que prácticamente tenía sometidos a sus principales rivales.

Salvo un accidente como el que finalmente ocurrió, el esloveno parecía tener la carrera encaminada. Sin el hombre que estaba marcando las diferencias, la Vuelta entra ahora en otro escenario: quienes hasta este sábado peleaban por acompañarlo en el podio pasan a convertirse en candidatos reales al título.

Enric Mas es el principal beneficiado y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 23:23:33. Primoz Roglic ascendió al segundo puesto, a un minuto, mientras que Felix Gall quedó tercero a 1:11. Sepp Kuss aparece cuarto a 2:15 y Oscar Onley, quinto a 2:16. Detrás están Richard Carapaz, a 2:22; Mattias Skjelmose, a 3:25; y el colombiano Harold Tejada, que ascendió hasta la octava posición y está a 3:56 de la camiseta roja.

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La jornada en la que Pogacar quedó fuera terminó con victoria de Bryan Coquard. El francés de Cofidis se impuso por delante de Mads Pedersen, segundo, y Jordi Meeus, tercero. Sin embargo, el resultado de la etapa quedó inevitablemente en un segundo plano ante el abandono del ciclista que había condicionado buena parte de lo ocurrido durante la primera semana de competencia.

Punto aparte en la Vuelta a España: ¿qué viene para la carrera?

Ahora empieza, prácticamente, una nueva Vuelta a España. Mas tiene un minuto sobre Roglic, pero detrás aparecen varios corredores todavía con opciones y las diferencias permiten pensar en una pelea mucho más abierta. Gall está a 1:11 del liderato y entre Kuss, Onley y Carapaz apenas hay siete segundos de diferencia. Incluso Tejada, a 3:56, entra en una nueva dimensión dentro de la carrera al instalarse entre los ocho mejores.

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Sin Pogacar desaparece también la referencia contra la que todos estaban corriendo. Hasta ahora, atacar significaba calcular la respuesta del esloveno y de un UAE que tenía al hombre más fuerte de la competencia. Desde este momento cambian las responsabilidades, las estrategias y las posibilidades de quienes estaban obligados a correr por posiciones secundarias. La camiseta roja está en poder de Mas, pero la sensación es otra: la Vuelta que parecía tener dueño se terminó con aquella caída y, desde ahora, comienza una carrera completamente diferente.

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