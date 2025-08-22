Así será la primera etapa de la Vuelta a España 2025: hora, recorrido y altimetría

El perfil es principalmente llano con algunos repechos intermedios, destacando un puerto de tercera categoría en La Serra, además de varios sprints intermedios que darán puntos para la clasificación de la regularidad. Foto: EFE - Javier Lizón

La edición número 90 de la Vuelta a España arranca oficialmente este 23 de agosto de 2025 con un escenario poco habitual: Italia. Tras la presentación de equipos en Turín, los corredores se lanzan a la carretera con un recorrido de 186,7 kilómetros entre Torino y Novara, un trazado que marcará el inicio de tres semanas intensas en la ronda ibérica.

Aunque la etapa está catalogada como llana, no es un simple paseo para los velocistas. En el camino aparece el puerto de tercera categoría de La Serra: 6,5 km al 5,2 % de pendiente media. No es un obstáculo insuperable, pero sí el primer filtro que puede romper el grupo si el ritmo es alto.

Además, el sprint bonificable en Valdengo será un punto caliente para los equipos que quieran arañar segundos desde el inicio. Con esto, la jornada se perfila como un pulso táctico entre fugas tempranas y el control férreo de los trenes de los esprinters. Todo apunta a un esprint masivo en Novara, aunque la tensión propia de una primera etapa abre la puerta a sorpresas.

Recorrido y altimetría de la etapa 1 en la vuelta a España

Los colombianos en acción

Colombia estará representada con siete ciclistas en esta edición.

Egan Bernal y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers)

Harold Tejada y Sergio Higuita (Astana Qazaqstan Team)

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

Esteban Chaves y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL)

Entre ellos, todas las miradas se posan en Egan Bernal, quien llega con sensaciones positivas tras su preparación. “Me siento mejor que antes del Giro, los números son buenos y tengo confianza, pero habrá que correr con inteligencia y calma”, dijo el campeón del Tour 2019 y Giro 2021.

Favoritos y contexto

El arranque de la Vuelta suele ser terreno para velocistas, pero el gran foco estará en los candidatos a la general:

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), doble campeón del Tour de Francia,

João Almeida y Juan Ayuso (UAE Emirates), que llegan con ambición,

y, más atrás, un Bernal que podría aspirar al top-3 si mantiene su progresión en la última semana.

Hora y dónde ver la etapa 1 de la Vuelta a España

Fecha : sábado, 23 de agosto de 2025

Recorrido : Torino – Novara, 186,7 km

Perfil : llano con un puerto de tercera categoría

Hora de salida : 7:00 a. m. (Colombia)

Transmisión: ESPN, Disney+, Caracol Sports, ditu y RCN

La Vuelta 2025 abre con un recorrido que combina espectáculo y estrategia. El terreno favorece a los hombres rápidos, pero con trampas suficientes para que nadie baje la guardia. Será la primera fotografía de un pelotón que buscará dejar su huella en una edición especial de la ronda ibérica, la número 90, que promete emoción hasta el último día.

