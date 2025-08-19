Vuelta a España: estos son los colombianos que correrán la última grande del año

Egan Bernal, en el Giro de Italia. Foto: EFE - LUCA ZENNARO

La Vuelta a España 2025 está lista para empezar, desde este sábado hasta el 14 de septiembre, y Colombia dirá presente con cinco corredores que buscarán hacerse notar en la última gran vuelta del año.

Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Sergio Higuita y Harold Tejada (XDS Astana Team), Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Esteban Chaves (EF Education – EasyPost) conforman la nómina nacional.

Entre ellos, la gran carta de aspiraciones es Egan Bernal, quien a sus 28 años regresa a la ronda ibérica con la intención de volver a protagonizar en la alta montaña.

La temporada 2025 llega con dos grandes capítulos ya escritos: el Giro de Italia, que quedó en manos del británico Simon Yates, y el Tour de Francia, donde Tadej Pogacar sumó su cuarta corona, consolidándose como el gran dominador de la era moderna.

En este contexto, la Vuelta a España aparece como la oportunidad para que otros nombres brillen, aunque el listado de favoritos está lleno de figuras. Jonas Vingegaard, João Almeida, Juan Ayuso y Mads Pedersen figuran entre los llamados a pelear la camiseta roja, mientras que corredores como Ben O’Connor, Tom Pidcock y Giulio Ciccone aparecen como serios animadores.

Colombia, que en esta edición aporta cinco ciclistas, retrocede dos plazas respecto al año anterior, cuando tuvo siete representantes.

El país se ubica noveno en la lista de naciones con más competidores, en un ránking que lidera España con 27 ciclistas, seguida por Bélgica (16) e Italia (15). Para la afición nacional, la ilusión recae en Santiago Buitrago, un corredor que ya sabe lo que es ganar etapas en grandes vueltas, y en el siempre combativo Sergio Higuita, que buscará protagonismo en llegadas explosivas y fugas. Tejada, más silencioso, es clave como gregario, mientras que Esteban Chaves, con su experiencia, aportará consistencia en la montaña.

La Vuelta también será un terreno de contraste generacional para los colombianos. Mientras Buitrago, Higuita y Tejada, todos en el rango de los 25 a 28 años, representan la nueva guardia con potencial de victorias parciales, Egan Bernal, tras su accidente, encara un desafío distinto: demostrar que todavía tiene la chispa que lo llevó a ganar un Tour de Francia en 2019 y un Giro de Italia en 2021.

El panorama internacional es exigente. Los últimos tres campeones de la Vuelta han sido Primoz Roglic, Sepp Kuss y Remco Evenepoel, todos grandes escaladores y estrategas. Sucesores de esa talla marcan la exigencia de una competencia que históricamente ha premiado la regularidad y la capacidad de resistir en las últimas semanas. Para los colombianos, el objetivo inmediato pasa por conquistar etapas y mantenerse en el top 10 de la clasificación general, un reto mayúsculo considerando la fortaleza de las escuadras rivales.

