Vuelta a España 2025: Carapaz no correrá y Vingegaard liderará al Visma

La Vuelta a España 2025 arranca el próximo sábado en Turín con un guion inesperado: Richard Carapaz, uno de los nombres señalados para pelear la clasificación general, no estará en la salida. En cambio, el protagonismo recaerá en Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y máximo favorito a vestir de rojo en Madrid el 14 de septiembre.

El ecuatoriano del EF Education-EasyPost, que no pudo correr el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, decidió prolongar su recuperación y centrar lo que queda de temporada en dos objetivos distintos: las clásicas italianas y, sobre todo, el Campeonato Mundial en Ruanda.

El campeón olímpico en Tokio 2021 explicó que tras varias recaídas no podía entrenar con continuidad, por lo que optó junto a su equipo por retrasar el regreso a la competición. Ahora entrena en altura en Ecuador, con la vista puesta en un posible maillot arcoíris.

Su ausencia deja a la Vuelta sin uno de los corredores más combativos de los últimos años y abre espacio para otros favoritos en la lucha por la general.

Vingegaard, a por lo que falta

Si Carapaz se borra, Jonas Vingegaard llega con todo. El danés, dos veces ganador del Tour de Francia y tres veces subcampeón en esa misma carrera, encara esta Vuelta como el gran reto que le falta: ganar en España. Ya sabe lo que es brillar en estas carreteras —fue segundo en 2023 y suma triunfos en la Itzulia y O Gran Camiño—, pero nunca ha conquistado la roja. “Después del Tour descansé un poco y enfoqué toda la preparación en este objetivo. Estoy listo y con ganas de empezar”, afirmó el nórdico, de 28 años, en la previa.

El Visma presentará un bloque potente, con nombres de peso como Sepp Kuss, campeón de la Vuelta 2023, dispuesto a apoyar a Vingegaard en su asalto a la general. La estrategia es clara: controlar desde el inicio y aprovechar las etapas de montaña, terreno donde el danés se siente más cómodo.

Más allá de su ambición individual, Vingegaard persigue también un hito histórico: ningún ciclista danés ha ganado la Vuelta desde su creación en 1935. Ni siquiera Fuglsang, que llegó a portar la roja en 2011, pudo hacerlo. El reto está servido.

La edición del 90 aniversario de la carrera se presenta, así, con un reparto renovado de papeles: Carapaz deja un hueco que otros escaladores tratarán de ocupar, mientras que Vingegaard intentará completar su palmarés en grandes vueltas.

