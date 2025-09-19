Así será la primera etapa del Clásico RCN: perfil, TV y dónde ver en vivo

Kevin Castillo, el campeón del Clásico RCN 2024. Foto: Camila Díaz - RCN Radio/Antena 2

El ciclismo colombiano vuelve a vibrar desde este sábado 20 de septiembre con el inicio del Clásico RCN – Sistecrédito 2025, una de las competencias más tradicionales del calendario nacional. La carrera, que celebra su edición número 65, se extenderá hasta el 28 de septiembre con los infaltables ingredientes de montaña, llanura y un cierre, que podría ser definitorio, con contrarreloj individual.

La jornada inaugural comenzará en Apartadó, Antioquia, a las 8:45 de la mañana (hora colombiana). Se espera que los ciclistas crucen la meta alrededor de las 12:30 del mediodía, tras un recorrido de 148,3 kilómetros que atravesará el circuito Apartadó – Turbo – Apartadó – Mutatá.

La carrera dará inicio frente a la Alcaldía de l municipio y finalizará la primera etapa en Mutatá. Por motivos de “fuerza mayor”, la organización eliminó su paso por Chigorodó y Dabeiba y ahora partirá desde y tendrá su final en el municipio de Apartado. La fracción no contará con el recorrido original de 197.7 kilómetros.

La etapa ofrece una combinación de terrenos llanos con tramos que exigirán concentración táctica y manejo de grupo para un apretado embalaje. No será un examen definitivo para la clasificación general, pero sí marcará las primeras diferencias y pondrá a prueba la capacidad de los equipos para trabajar en bloque.

Las autoridades locales informaron que habrá cierres parciales de vías en la ruta desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Se recomienda a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y acatar las indicaciones para garantizar la seguridad de ciclistas y espectadores.

Transmisión en vivo

Los aficionados podrán seguir el desarrollo de la etapa a través de la señal de Canal RCN desde las 7:30 a.m.

En total, 170 ciclistas de 18 equipos estarán en la línea de salida. El pelotón atravesará Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, hasta llegar a Cali el domingo 28 de septiembre, donde una contrarreloj de 12 kilómetros con final en el Cristo Rey decidirá al campeón.

Favoritos y ausencias

El vigente campeón, Kevin Castillo, no defenderá el título tras fichar por el Movistar Team, lo que abre el abanico de posibilidades en la lucha por el trono.

Entre los favoritos destacan nombres como Rodrigo Contreras (Nu Colombia), doble campeón de la Vuelta a Colombia (2024 y 2025) y actual monarca del Tour Colombia, además de Diego Camargo (Team Medellín), Yeison Reyes (Orgulloso Paisa), Wilson Peña (Sistecrédito) y el venezolano Edwin Becerra (Truluu Guacamaya).

