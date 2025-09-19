Dayro Moreno de Once Caldas celebra un gol este martes, durante un partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Huracán y Once Caldas en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Dayro Moreno es hoy la gran sensación del fútbol sudamericano. El delantero de Chicoral, Tolima, celebró sus 40 años con una actuación memorable que encaminó al Once Caldas a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En Quito, con un doblete de jerarquía, el ídolo del blanco de Manizales volvió a demostrar que su leyenda sigue más viva que nunca.

Dayro abrió la cuenta a los 22 minutos y amplió la ventaja a los 50, en la victoria 2-0 frente al Independiente del Valle, bicampeón del torneo (2019 y 2022), en el estadio Banco de Guayaquil.

Como tantas veces, el goleador histórico del blanco fue determinante en una serie internacional, confirmando que, pese al paso del tiempo, mantiene intacto su instinto frente al arco.

Con estos tantos, Dayro llegó a 10 goles en esta edición de la Copa Sudamericana, consolidándose como el máximo artillero del campeonato.

Su estilo inigualable, polémico y rebelde, lo acompaña desde sus inicios, pero hoy se impone la figura de un veterano que no se rinde: el único sobreviviente de aquel mítico Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores 2004, que dos décadas después busca escribir otra página dorada.

“Este es un equipo, no son individualidades, no es solo Dayro Moreno”, recordó el técnico Hernán Darío Herrera, subrayando que, aunque la figura del delantero es central, el colectivo ha sostenido la campaña del club.

Con este doblete, Dayro alcanzó los 372 goles como profesional, reforzando el mito que lo convierte en el máximo artillero del fútbol colombiano. Ahora, con la mira en los 400 goles, su historia parece lejos de concluir.

¿Cuántos goles ha marcado Dayro Moreno después de los 36 años?

La carrera del atacante, lejos de apagarse, se transformó en un fenómeno de longevidad. Desde su regreso al fútbol colombiano en enero de 2022, cuando tenía 36 años y 4 meses, Dayro no solo extendió su trayectoria: la potenció.

Según La Patria de Manizales, en este lapso acumula 88 goles y 14 asistencias, es decir, más de 100 acciones directas de gol en poco más de tres años.

Entre los 36 y 37 años : 20 goles

Entre los 37 y 38 años : 18 goles

Entre los 38 y 39 años : 19 goles

Entre los 39 y 40 años: 31 goles

Estas cifras, únicas en el fútbol colombiano, consolidan a Dayro como un caso excepcional: un artillero capaz de reinventarse en plena madurez y mantenerse vigente en la élite.

Además, con 872 partidos oficiales, el tolimense está a las puertas de una marca histórica: convertirse en el primer jugador de campo colombiano en disputar 900 encuentros profesionales.

