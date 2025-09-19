No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Hoffenheim vs. Bayern Múnich: hora, TV y dónde ver a Luis Díaz en la Bundesliga

El guajiro disputará un nuevo partido, por la cuarta fecha de la Liga de Alemania.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de septiembre de 2025 - 07:51 p. m.
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X
Hoffenheim y Bayern Múnich se verán las caras este sábado, en la cuarta fecha de la Bundesliga en Sinsheim.

El gigante alemán, bajo la dirección de Vincent Kompany, buscará mantener el buen arranque de temporada, con la expectativa puesta en Luis Díaz, quien ha tenido un inicio prometedor en el fútbol alemán.

El guajiro suma tres goles en tres partidos y se ha consolidado como titular indiscutido en las primeras jornadas del torneo.

Su regularidad lo convirtió en una de las piezas más utilizadas por Kompany, quien también lo alineó en la Champions League en el reciente encuentro contra Chelsea, aunque en esa ocasión no logró brillar como en el certamen local.

El Bayern llega al duelo con la obligación de sumar fuera de casa, mientras que Hoffenheim intentará sorprender a un rival que luce sólido.

El partido se podrá ver en Colombia este sábado a partir de las 8:30 a.m. por ESPN y Disney+.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

