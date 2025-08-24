No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Así será la tercera etapa de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y TV

Con apenas 134,6 kilómetros, la jornada de este lunes se perfila como una gran oportunidad para los corredores con un buen remate al esprint.

Redacción Deportes
24 de agosto de 2025 - 07:31 p. m.
El pelotón durante la segunda etapa de la Vuelta a España que discurre este domingo por carreteras italianas con un trazado de 157 kilómetros entre Alba y Limone Piemonte, donde se producirá el primer final en alto de la carrera.
El pelotón durante la segunda etapa de la Vuelta a España que discurre este domingo por carreteras italianas con un trazado de 157 kilómetros entre Alba y Limone Piemonte, donde se producirá el primer final en alto de la carrera.
Foto: EFE - Javier Lizón
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Al margen de la etapa homenaje final en Madrid y de las dos contrarrelojes, la tercera jornada de la 80ª Vuelta a España será la más corta de esta edición.

Con apenas 134,6 kilómetros, entre San Maurizio Canavese y Ceres, se perfila como una gran oportunidad para los corredores polivalentes con un buen remate al esprint.

Vínculos relacionados

Tragedia en el fútbol: murió Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa de Ecuador
¡Valeria Hernández voló en Países Bajos y se llevó la plata en el keirin junior!
Así van los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025

El final de etapa se situará en Ceres, tras una ascensión final de 2,6 kilómetros y catalogado por la organización como puntuable de cuarta categoría, en la que el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) será la principal rueda a vigilar.

La etapa será de las típicas por carreteras italianas, muy sinuosa y con continuos sube y baja que llevará el desnivel acumulado en la etapa hasta casi los 2.000 metros, con un total de 1.996.

En el ecuador de la jornada se ubica la ascensión a Issiglio (Morris) de segunda categoría que podría dar opciones a los hombres que conformen la fuga para ver si el pelotón estará por la labor de dejar llegar la escapada o por el contrario los hombres fuertes pelean por conseguir el triunfo y el premio de la bonificación.

En Colombia, la etapa se podrá ver por la señal abierta de Caracol Televisión a partir de las 8:00 a.m.

Así será la tercera etapa de la Vuelta a España 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Vuelta a España 2025

Tercera etapa

Etapa 3

Vuelta a España

Egan Bernal

Vingegaard

ciclismo

Colombianos en la vuelta a españa

Colombianos en la vuelta a españa 2025

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar