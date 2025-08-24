Así será la tercera etapa de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y TV

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Al margen de la etapa homenaje final en Madrid y de las dos contrarrelojes, la tercera jornada de la 80ª Vuelta a España será la más corta de esta edición.
Con apenas 134,6 kilómetros, entre San Maurizio Canavese y Ceres, se perfila como una gran oportunidad para los corredores polivalentes con un buen remate al esprint.
El final de etapa se situará en Ceres, tras una ascensión final de 2,6 kilómetros y catalogado por la organización como puntuable de cuarta categoría, en la que el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) será la principal rueda a vigilar.
La etapa será de las típicas por carreteras italianas, muy sinuosa y con continuos sube y baja que llevará el desnivel acumulado en la etapa hasta casi los 2.000 metros, con un total de 1.996.
En el ecuador de la jornada se ubica la ascensión a Issiglio (Morris) de segunda categoría que podría dar opciones a los hombres que conformen la fuga para ver si el pelotón estará por la labor de dejar llegar la escapada o por el contrario los hombres fuertes pelean por conseguir el triunfo y el premio de la bonificación.
En Colombia, la etapa se podrá ver por la señal abierta de Caracol Televisión a partir de las 8:00 a.m.
Así será la tercera etapa de la Vuelta a España 2025
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador