Así será la tercera etapa de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y TV

Al margen de la etapa homenaje final en Madrid y de las dos contrarrelojes, la tercera jornada de la 80ª Vuelta a España será la más corta de esta edición.

Con apenas 134,6 kilómetros, entre San Maurizio Canavese y Ceres, se perfila como una gran oportunidad para los corredores polivalentes con un buen remate al esprint.

El final de etapa se situará en Ceres, tras una ascensión final de 2,6 kilómetros y catalogado por la organización como puntuable de cuarta categoría, en la que el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) será la principal rueda a vigilar.

La etapa será de las típicas por carreteras italianas, muy sinuosa y con continuos sube y baja que llevará el desnivel acumulado en la etapa hasta casi los 2.000 metros, con un total de 1.996.

En el ecuador de la jornada se ubica la ascensión a Issiglio (Morris) de segunda categoría que podría dar opciones a los hombres que conformen la fuga para ver si el pelotón estará por la labor de dejar llegar la escapada o por el contrario los hombres fuertes pelean por conseguir el triunfo y el premio de la bonificación.

En Colombia, la etapa se podrá ver por la señal abierta de Caracol Televisión a partir de las 8:00 a.m.

Así será la tercera etapa de la Vuelta a España 2025

