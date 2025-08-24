Así van los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025

El ciclista colombiano del Team Ineos, Egan Bernal, llega para competir en la primera etapa de la Vuelta a España, una carrera de 183 km entre Turín - Reggia di Venaria y Novara, en la región italiana de Piamonte, el 23 de agosto de 2025. Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

En la primera llegada en alto de la Vuelta emergió la figura del danés Jonas Vingegaard para demostrar su condición de gran favorito, adjudicándose la segunda etapa, disputada entre Alba y Limone Piamonte, de 159,5 kilómetros, con el premio adicional del maillot rojo de líder.

Se cumplió el esperado duelo de favoritos en las rampas más duras de Limone Piemonte, y entre todos sobresalió el candidato principal de la ronda ibérica: Jonas Vingegaard (Hilerslev, 28 años), quien se puso el jersey rojo por primera vez tras librar un emocionante duelo con el italiano Giulio Ciccone (Lidl).

Victoria ajustada lograda por la mínima, suficiente para mostrar su ambición y estado de forma, y a pesar de que sufrió una caída que no tuvo consecuencias. Subió también al podio de la etapa el francés David Gaudu, con el mismo tiempo del ganador, 3h:47:14, a una media de 42,1 km/hora.

“Estoy muy contento, hacía mucho tiempo que no ganaba. Cuando arrancó Ciccone creí que no le podría superar, pero quedaba más de lo que pensaba para meta y pude remontar. Me he caído, pero el suelo mojado me ha beneficiado”, señaló Vingegaard en meta.

Egan Bernal, cuarto en la etapa y en la general

Entre los colombianos, el más destacado fue Egan Bernal, quien terminó cuarto en el grupo de Vingegaard. Harold Tejada llegó en la casilla 16 a dos segundos, mientras Santiago Buitrago ocupó el puesto 21, también con la misma diferencia. Más atrás finalizaron Esteban Chaves, 51 a 49 segundos; Juan Martínez Huertas, 58 a 1:10; Sergio Higuita, 71 igualmente a 1:10; y Brandon Rivera, 81 a 1:36.

En la clasificación general, Egan Bernal se ubica cuarto a 10 segundos de Vingegaard y Santiago Buitrago es séptimo a 12. Harold Tejada marcha 25, también a 12 segundos; Esteban Chaves es 49 a 59 segundos; Juan Martínez Huertas, 61 a 1:20, el mismo tiempo de Sergio Higuita, quien ocupa la casilla 68; y Brandon Rivera aparece en el puesto 81 a 1:46.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2025

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 7 h 56:16.

2. Giulio Ciccone (ITA/LTK) a 4.

3. David Gaudu (FRA/GFC) 6.

4. Egan Bernal (COL/IGD) 10.

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 12.

6. Jai Hindley (AUS/RBH) 12.

7. Santiago Buitrago (COL/TBV) 12.

8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 12.

9. Juan Ayuso (ESP/UAD) 12.

10. Marc Soler (ESP/UAD) 12.

11. William Lecerf (BEL/SOQ) 12.

12. João Almeida (POR/UAD) 12.

13. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 12.

14. Sepp Kuss (USA/TVL) 12.

15. Ben O’Connor (AUS/JAY) 12.

16. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 12.

17. Matthew Riccitello (USA/IPT) 12.

18. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 12.

19. Harold López (ECU/AST) 12.

20. Mikel Landa (ESP/SOQ) 12.

25. Harold Tejada (COL/AST) 12.

49. Esteban Chaves (COL/EF) 59.

61. Juan Martínez Huertas (COL/PIC) 1:20.

68. Sergio Higuita (COL/AST) 1:20.

81. Brandon Rivera (COL/IGD) 1:46.

