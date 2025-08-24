No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¡Valeria Hernández voló en Países Bajos y se llevó la plata en el keirin junior!

La ciclista bogotana rozó el oro en el Mundial Junior de Pista en Países Bajos.

Redacción Deportes
24 de agosto de 2025 - 06:06 p. m.
Valeria Hernández, subcampeona mundial junior del keirin.
Valeria Hernández, subcampeona mundial junior del keirin.
Foto: Fedeciclismo
La bogotana Valeria Hernández se colgó la medalla de plata este domingo en el Keirin del Campeonato Mundial Junior de Pista en Países Bajos.

Con una velocidad promedio de 60.160 km/h, la colombiana cruzó la meta a solo +0.024 de la italiana Matilde Cenci, quien celebró su segundo título mundial tras conquistar también el oro en el kilómetro.

“Estoy muy feliz por ganar esta medalla. Estuve muy cerca del oro, pero es una emoción inexplicable. Fue una prueba muy dura, con muchas experiencias bonitas que me llevó a la casa”, aseguró Hernández.

“Le doy gracias a la Federación Colombiana de Ciclismo por darnos la oportunidad de estar acá, como también al IDRD y al equipo Bogotá”, agregó.

La ciclista bogotana, quien ingresó al programa de deportistas apoyados del IDRD el 8 de enero de este año, es una deportista dedicada, centrada en sus objetivos, con una trayectoria marcada por el esfuerzo y la pasión por el deporte.

Además de su compromiso deportivo, actualmente cursa los últimos semestres de Licenciatura en Bilingüismo en la Universidad ICAF, una carrera que ha llevado adelante con disciplina en modalidad virtual, y de la cual se graduará en diciembre próximo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Alvaro Bernal(31173)Hace 54 minutos
Adelante , querida Bogotana, llegara muy arriba.
william pineros(75140)Hace 1 hora
Felicitaciones!. Sigue trabajando fuerte porque el oro llegará
