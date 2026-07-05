Así será la tercera etapa del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver en vivo

El ciclista mexicano del equipo UAE, Isaac del Toro, celebra su victoria en el podio como vencedor de la segunda etapa del Tour de Francia, con 168,5 km de recorrido entre Tarragona y Barcelona. Foto: EFE - Alejandro Garcia

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La segunda etapa del Tour de Francia 2026 dejó una imagen para la historia del ciclismo mexicano. En un exigente final en Montjuïc, Barcelona, Isaac del Toro consiguió su primera victoria en la Gran Vuelta tras un ataque en la última subida. El corredor del UAE Emirates-XRG cruzó la meta acompañado por su compañero de equipo y tercero durante la primera etapa, Tadej Pogačar.

En su debut en el Tour, Del Toro protagonizó una gran actuación. El mexicano respondió a la confianza de su escuadra con una exhibición en la montaña y recibió el respaldo de Pogačar, quien priorizó el trabajo colectivo por encima de su victoria personal. Incluso cuando está en busca de su quinta corona.

Sin embargo, todos en el UAE Emirates-XRG deben olvidar rápidamente esta fantástica segunda etapa del Tour de Francia y concentrarse en la tercera fracción. Una exigente jornada que está pensada para los mejor preparados para resistir distancias largas y escaladores con un final a más de 1.500 m de altitud.

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Etapa 3 del Tour de Francia 2026

La sesión contará con cuatro puertos de montaña, comenzando por Côte de Saint-Feliu de Codines, de tercera categoría, que está compuesto de 7,6 km con una inclinación promedio de 4,5%. Le seguirá Col de Toses, este de primera categoría, con 9,3 km al 6,5%. El primer gran puerto del Tour.

Finalmente, el puerto de tercera categoría, Col du Calvaire, de 11,4 km y 4,1%, será el penúltimo antes de Les Angles, también de tercera categoría, de apenas 1,7 km y 6,5% de inclinación promedio para el final de la etapa.

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Tercera etapa del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver en vivo

Fecha : lunes 6 de julio

Lugar : Granollers, España - Les Angles, Francia

Hora : 6:30 p. m.

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+)

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