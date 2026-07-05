Isaac del Toro venció a los favoritos y conquistó una histórica victoria de etapa en el Tour

El mexicano Isaac del Toro se impuso en el embalaje final entre los favoritos de la clasificación general. Foto: EFE - YOAN VALAT

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El Tour de Francia 2026 vivió este domingo una jornada vibrante en las calles y la montaña de Barcelona. La segunda etapa, con final en el exigente ascenso a Montjuic, dejó un desenlace de alto nivel entre los principales aspirantes al título y terminó con una imagen que quedará en la historia del ciclismo mexicano: Isaac del Toro conquistó su primera victoria en la ronda francesa, escoltado por su compañero de equipo, Tadej Pogacar, en un contundente 1-2 para el UAE Emirates-XRG.

La definición estuvo marcada por la dureza de los repechos finales, que fueron seleccionando el grupo de favoritos y dejaron sin opciones a varios especialistas en clásicas. Corredores como Mads Pedersen y Mathieu van der Poel no lograron mantenerse con los mejores y quedaron fuera de la disputa por el triunfo en el último kilómetro.

Del Toro brilló en su estreno y Pogacar lo respaldó

En su primera participación en el Tour de Francia, Isaac del Toro protagonizó una actuación memorable. El mexicano de 23 años lanzó su ataque en la última subida hacia Montjuic y encontró la respuesta perfecta de su equipo. Pogacar, líder del UAE, optó por no superar a su compañero y ambos cruzaron la meta juntos, con un abrazo que simbolizó el dominio de la escuadra en la etapa.

Detrás de los dos corredores del UAE llegaron Remco Evenepoel, quien ocupó la tercera posición, y Jonas Vingegaard, cuarto en la jornada, manteniendo el maillot amarillo de líder de la clasificación general.

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El triunfo de Del Toro también representó un hecho histórico para su país. México volvió a celebrar una victoria de etapa en el Tour de Francia después de 37 años, desde las conquistas de Raúl Alcalá, quien había ganado la tercera etapa de la edición de 1989 y la séptima etapa, una contrarreloj, en 1990.

Tras la carrera, el joven corredor no ocultó su emoción y aseguró que el triunfo representa todo para él, agradeciendo la confianza que el UAE depositó en su talento desde el inicio. Además, tuvo palabras especiales para Pogacar, a quien agradeció por permitirle disfrutar de un momento que calificó como inolvidable para él y para todo México.

Vingegaard conserva el liderato, pero Pogacar se acerca

Aunque no ganó la etapa, Jonas Vingegaard logró defender el liderato del Tour de Francia 2026. Sin embargo, las bonificaciones redujeron su margen sobre Pogacar, quien ahora ocupa la segunda posición de la clasificación general.

El danés lidera con seis segundos de ventaja sobre Pogacar, mientras que Evenepoel aparece tercero a 15 segundos. Del Toro escaló hasta la cuarta posición, a 16 segundos del líder.

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Los colombianos resistieron con el grupo principal

La representación colombiana también tuvo protagonismo durante buena parte de la jornada. Egan Bernal se mantuvo en el grupo de favoritos durante gran parte del recorrido y logró finalizar dentro del Top 25 de la etapa, aunque cedió tiempo en el desenlace más exigente para cruzar la meta a 47 segundos del ganador.

Por su parte, los corredores del XDS-Astana también lograron completar una actuación sólida. Sergio Higuita terminó en la casilla 19, a 43 segundos de Isaac del Toro, mientras que Harold Tejada ocupó el puesto 25, cediendo 51 segundos en la línea de meta.

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