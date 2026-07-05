Así quedó la clasificación general de los colombianos en el Tour de Francia tras la etapa 2

El mexicano Isaac del Toro se llevó la triunfo en la segunda etapa de la competencia.Egan Bernal vistió el maillot verde por los puntos conseguidos en la primera jornada. Foto: EFE - YOAN VALAT

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La segunda etapa del Tour de Francia 2026 dejó una de las imágenes más destacadas de la carrera hasta el momento. El mexicano Isaac del Toro se impuso en el exigente final en la montaña de Montjuic, en Barcelona, luego de una jornada en la que los repechos finales seleccionaron al grupo de favoritos.

Los especialistas en clásicas, como Mads Pedersen y Mathieu van der Poel, no lograron mantenerse en la pelea, mientras que el UAE Emirates-XRG dominó el desenlace con un contundente 1-2 junto a Tadej Pogacar.

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En su debut en la ronda francesa, Del Toro atacó en la última subida y logró una victoria histórica para el ciclismo de su país. Pogacar cruzó la meta en la segunda posición, mientras que Remco Evenepoel fue tercero y Jonas Vingegaard terminó cuarto. El danés conservó el maillot amarillo, aunque vio reducida su ventaja sobre el esloveno en la clasificación general tras las bonificaciones de la etapa.

Entre los colombianos, Egan Bernal permaneció durante gran parte del recorrido en el grupo principal y finalizó a 47 segundos del vencedor. También destacaron Sergio Higuita, quien cruzó la meta a 43 segundos, y Harold Tejada, que cedió 51 segundos en una jornada que comenzó a marcar diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.

¿Peligra la tercera etapa del Tour de Francia?

Ahora, la atención está puesta en la tercera etapa, aunque su realización aún no está completamente asegurada. Un importante incendio forestal en el departamento francés de Pirineos Orientales mantiene en alerta a las autoridades, que anunciaron que tomarán una decisión definitiva sobre el desarrollo de la jornada.

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El fuego, ubicado a unos 70 kilómetros de Les Angles, lugar previsto para la llegada de la etapa de 195,9 kilómetros que partirá desde Granollers, obligó al cierre de la principal carretera de acceso para facilitar las labores de emergencia y garantizar la seguridad. Aunque las autoridades esperan una disminución del viento durante el lunes, la situación continúa bajo evaluación.

Así quedaron las clasificaciones del Tour de Francia 2026 tras la segunda etapa

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