Así será la undécima etapa del Tour de Francia 2026: recorrido, altimetría y dónde ver

Ciclistas en la décima etapa del Tour de Francia. Foto: EFE - YOAN VALAT

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El Tour de Francia 2026 continúa este miércoles 15 de julio con la disputa de la undécima etapa, una jornada que, sobre el papel, está diseñada para los especialistas en el sprint. Tras varios días en los que los hombres de la clasificación general han tenido protagonismo, el pelotón afrontará un recorrido favorable para una llegada masiva, en la que los equipos de los velocistas buscarán controlar cualquier intento de fuga.

La fracción unirá las ciudades de Vichy y Nevers a lo largo de 161,3 kilómetros. Aunque el trazado acumula cerca de 1.400 metros de desnivel positivo, el perfil es mayoritariamente llano y solo incluye dos puertos categorizados de baja dificultad, obstáculos que difícilmente pondrán en aprietos a los favoritos para disputar la victoria en los metros finales.

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Como es habitual en este tipo de etapas, desde los primeros kilómetros podría formarse una escapada con corredores de equipos invitados. Sin embargo, las escuadras de los principales sprinters tendrán la responsabilidad de mantener la diferencia bajo control para preparar un embalaje masivo en las calles de Nevers.

Además de la lucha por la victoria de etapa, la jornada también será importante para los aspirantes al maillot verde, que premia al líder de la clasificación por puntos. Cada sprint intermedio y la llegada otorgarán unidades valiosas, por lo que los mejores velocistas buscarán aprovechar una de las oportunidades más claras antes de que regresen las etapas de mayor exigencia montañosa.

Para los hombres de la clasificación general, el objetivo principal será evitar pérdidas de tiempo y, sobre todo, mantenerse alejados de caídas o cortes en el pelotón. Aunque el recorrido no presenta grandes dificultades, los finales rápidos suelen ser escenarios de alta tensión debido a la velocidad con la que se disputa el último kilómetro.

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En Colombia, los aficionados podrán seguir la etapa desde las 6:50 a. m., hora en la que está prevista la salida oficial. La llegada a Nevers está estimada hacia las 10:31 a. m., dependiendo del ritmo de carrera.

La transmisión de la undécima etapa podrá verse de manera gratuita a través de Caracol Televisión y la plataforma Ditu, que ofrecerán la cobertura completa de una jornada en la que los velocistas parten como los grandes favoritos para quedarse con el triunfo

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la décima etapa:

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